春節返鄉人潮衝擊疫情 政院視察桃機要求防疫於境外

再過三週就是農曆春節，屆時將有大批返鄉人潮，為確保國境防疫不會受到衝擊，非洲豬瘟中央災害應變中心上午前往桃園機場視察，災害應變中心副指揮官黃金城表示，面對春節入境旅客高峰，務必落實執行管制，防杜疫情於境外，也請返台旅客切勿攜帶肉類產品回國，也不要網購境外肉類製品。

行政院災害防救辦公室主任吳武泰及中央災害應變中心副指揮官黃金城等上午前往桃園國際機場視察邊境檢疫業務，黃金城表示，農曆春節連假期間，國人習慣會攜帶禮品，特別是火腿或是沒有煮熟的肉類等產品，上次中秋連假期間，查獲的百分比會升高，這次來視察，就是希望瞭解防疫措施是否需要加強。國內有非常豐富的動、植物產品及產量，民眾不要從疫區攜帶產品回國。

另外，對於大陸地區爆發疑似不明肺炎傳染，吳武泰說，對於人體傳染病的防治，在國境管制上，在下飛機前，疾管署就會上機檢測，旅客如果有身體不舒服都會列為檢疫追蹤。

非洲豬瘟中央災害應變中心也表示，亞洲地區非洲豬瘟疫情未見停歇，迄今已有中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶及印尼共11個國家陸續發生疫情。豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，自107年8月27日起至109年1月2日止，來自非洲豬瘟疫區的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數2844件，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性的樣本數，來自中國大陸有167件，108年12月中國大陸的陽性率為10.11%，越南的陽性率為58.33%，顯示疫情並未趨緩，邊境面臨病毒入侵威脅仍大。

農委會防檢局也再次提醒旅客表示，旅客第1次違規自過去3年有發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品入境將被裁罰新台幣20萬元，第2次就開罰100萬元，遭罰20萬元未能立即繳清罰款之外來人士將被拒絕入境。