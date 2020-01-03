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影／台鐵成追線今通車 中部山線海線串連追分成功

2020-01-03 11:29聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台鐵成功追分段鐵路雙軌今天通車。交通部長林佳龍出席通典禮時說，台鐵成追線雙軌化通車，雖然是短短的2.2公里，但通車意義重大，促進台中都市縫合、海空雙港的發展，打通台中發展的任督二脈，也有助台鐵的轉型，對中台灣鐵道路網運能增加，調度更具彈性，海線談文到追分之間還40公里是單軌，未來雙軌化後，台鐵就轉型為區域公共運輸，並可發展以台鐵為骨幹的生活圈。中台灣是台鐵的未來，未來配合鐵路法的修改，加上招商投資，讓中部成觀光旅遊線。

林佳龍說明，海線雙軌化已責成鐵道局研議，在成追線雙軌化後，還有苗栗談文到大山、白沙屯到新埔、通霄到苑裡、苗栗日南到台中大甲及清水到追分，共40公里是單軌。這一段西部海線雙軌化，工程預算約250億元，路廊以鐵路局為主，相對不需要太複雜的徵收、補償、都市計畫配合，不管地方政府態度，凡是交通部能做的，積極來推動。

大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫，最早是因應地方需求，經地方民代爭取，由台中市政府在102年爭取大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」可行性評估，到了104年台中市前市長林佳龍任內提出大台中山守環線，包括甲后線（上環彩虹線）、成追線雙軌化（下環微笑線）、大甲到追分海線雙軌高架化，與大慶到成功山線高架化延伸。

台灣鐵路管理局說明，台鐵成功站到追分站雙軌化新建工程，全長2.2公里，由原本的單軌擴充為雙軌，總預算15.4億元，工程從106年年底動工，原預計今年底完工，提早在去年底完成雙軌化，今天通車，台中海線居民通勤及轉乘台中高鐵的運能從原本每天22列次提升到每天26列次。海線雙軌化全部完成後，預計運能提升至每天48列次。

林佳龍說，成追線雙軌化串連台中山線、海線，形成大台中山守線「微笑線」的重要交通建設，他從擔任台中市長任內，積極與交通部、台鐵溝通協調，很高興今天通車，他充滿感謝。台鐵經過的地方，患連美好的生活，雖然只是2.2公里，是重要的開始，原本預計三年半，這是他感謝交通部、工程團隊的辛勞，以及地方民代爭取與配合。

林佳龍指出，15年前，他擔任台中市長期間推動大台中山海環線，為了讓民眾了解建設完成後起的作用，他借用日本東京山守線，實質就是串連台中的山線、海線，很多人覺得他是異想天開、很多人笑他，但到今天回過頭來，很多歷史是被笑的人一起被創造出來。今天通車的成追線是大台中山守環線中的南環線（微笑線），北環線大甲到后里線（彩虹線）到底可不可能用什麼方式串連？交通部也在審查中。

台鐵成功追分段鐵路雙軌今天通車，交通部長林佳龍（右三）在通車前搖鈴。記者趙容萱／...
台鐵成功追分段鐵路雙軌今天通車，交通部長林佳龍（右三）在通車前搖鈴。記者趙容萱／攝影
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台鐵成功追分段鐵路雙軌今天通車。記者趙容萱／攝影
台鐵成功追分段鐵路雙軌今天通車。記者趙容萱／攝影
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台鐵林佳龍台中市

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