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台南新增8百台PM2.5感測器 空汙無所遁形

2020-01-03 10:47聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局與環保署合作布建的「空氣品質感測物聯網」，新增800台空氣品質微型感...
台南市環保局與環保署合作布建的「空氣品質感測物聯網」，新增800台空氣品質微型感測器。記者鄭惠仁／攝影
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台南市環保局與環保署合作布建的「空氣品質感測物聯網」，去年底新增800台空氣品質微型感測器，並完成1個月訊號測試，感測數據可由環保署ir空氣網正常查詢，一般民眾也可上網查詢。

環保局表示，同時搭配環保署Air空氣網輔助分析汙染熱區，縮小稽查範圍，以提升現場稽查效率，朝智慧稽查新世代方向邁進。

台南市長黃偉哲表示，空氣品質微型感測器，可以監測PM10、PM2.5，由體積小、數量多之特性，分布區域會更深入居住區域及工業區鄰近區域，讓空氣汙染無所遁形，以結合公民的力量一起維護大台南地區的空氣品質。

環保局長林淵淙表示，環保署去年起進行測站更新作業，依據環保署最新的測站資料顯示，臺南的藍天日數108年比例77%再創歷年新高、紅害日數則是創下歷年新低，自107年的36站日下降至22站日改善39%；同時，PM2.5濃度從106年24.8μg/m3、107年23.8μg/ m3、降至108年22.2μg/m3，顯示台南市的空氣汙染改善策略奏效。

這次布建完成的800台微型感測器是南市空汙管制的重大建設，除加強布建南科、經濟部工業局所轄五工業區及市府所轄柳科等三工業區與鄰近關注區，總共新增布建18處工業區或工業聚落；同時也針對大型路跑的交通要道、民眾關心及汙染熱區擇適當地點布建，期藉由空品感測器將空氣汙染來源資訊揭露，藉由追蹤溯源，建立管制新對策。

民眾可由環保署Air空氣網（網址：https://wot.epa.gov.tw）查詢所在地區之鄰近空品微感器數據，以了解居住環境之空氣品質狀況；未來環保局會舉辦微感器宣導說明會，提供民眾空氣汙染防制、環境教育的知識，並了解政府空品測站、微型感測器及坊間空氣盒子的數據差異原因。

台南市環保局與環保署合作布建的「空氣品質感測物聯網」，新增布建18處工業區或工業...
台南市環保局與環保署合作布建的「空氣品質感測物聯網」，新增布建18處工業區或工業聚落。圖／台南市環保局提供
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環保署空氣品質空氣汙染

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