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氣象局：周末北台灣水氣增 下周三降溫

2020-01-03 09:10聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今起到下周三，各地天氣穩定。本報資料照片
今起到下周三，各地天氣穩定。本報資料照片
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今起到下周三各地天氣都算穩定，中央氣象局預報指出，周末北台灣水氣增加，雲量偏多，白天預計降溫3到4度。下周三有一波東北季風增強，各地再降溫，北台灣低溫約僅14、15度。

氣象局預報員王品翔表示，未來一周天氣穩定，不過明後兩天周末假期，受到東北風稍增強影響，北台灣、東半部水氣會稍微增加，有局部短暫雨機會，中南部則不受影響，仍是多雲到晴的好天氣。

王品翔說，明後兩天雲量偏多，北台灣降溫，北台灣高溫約21到23度，中部24到25度、南部24到26度，東部23、24度。低溫方面，各地低溫16到18度，竹苗地區仍要留意清晨有13、14度低溫機會。

王品翔表示，下周三有一波東北季風增強，屆時東半部、北部雲量增加，降雨狀況也會變得明顯，北台灣、東半部會有一些局部短暫雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

他指出，這波東北季風下周三開始影響預計影響到下周五左右，屆時北台灣低溫14、15度，高溫18、20度 ，中南部低溫14、16度、高溫23、25度，花東低溫17、18度，高溫28、29度。另外，氣象局預報指出，下周末預計還有一波東北季風再增強，北台灣可能再度轉涼。

其他天氣注意事項方面，王品翔表示，明後兩天清晨中南部地區有局部霧發生的機率，下周日、下周一馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

低溫高溫

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