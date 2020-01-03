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吳德榮：下周三冷空氣南下 北台灣明顯轉冷

2020-01-03 07:47聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今、明兩天晴朗穩定，各地白天溫暖舒適。本報資料照片
今、明兩天晴朗穩定，各地白天溫暖舒適。本報資料照片
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來五天沒有明顯冷空氣南下，下周日的小股東北風僅會讓北海岸、東北角降雨機率略升。下周三有一波冷空氣南下，水氣不多，北台灣明顯轉冷，其他地區氣溫也略下降。

吳德榮表示，今、明（3、4日）兩天晴朗穩定，各地白天溫暖舒適，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。

下周日的小股東北風影響很輕微，到下周一、二就減弱，各地晴朗穩定，氣溫再升。下周三、四的模式模擬顯示，有一波冷空氣南下北台灣轉冷，其他地區氣溫也會下降。歐洲（ECMWF）模式的模擬強度達大陸冷氣團，美國（GFS）模式的模擬強度仍為東北季風，由於是第6、7天的模式模擬，皆有不確定性，需持續觀察。

中央氣象局說，今天的天氣跟昨天相當相似，各地大多以多雲到晴的天氣為主，僅東半部地區有零星短暫雨。溫度方面，清晨西半部及東北部低溫14至16度，新竹、苗栗沿海空曠地區及近山區已有有局部10度左右低溫發生。

白天起西半部高溫25、26度，東半部23、24度，西半部日夜溫差大；中南部清晨至上午間仍易有局部霧發生的機率，行車用路請留意能見度變化。

氣象局提醒，周六、下周日（４日、５日）水氣稍增多，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。下周三東北季風再增強，下四東北風影響，北台灣轉涼。天氣方面，北部東半部雲量再增多並有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴。

氣象局指出，10日東北風減弱，但11、12日東北季風再增強，北台灣可能再度轉涼，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣。

氣象局吳德榮

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