高雄連3年PM2.5最高 屏東居次

根據環團統計，高雄地區平均一年ＰＭ2.5濃度數值全台第一，高雄地區工廠林立，是否能夠改善空汙需要政府大力整頓，圖為高雄大社工業區煙囪與市區緊鄰。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台灣健康空氣行動聯盟根據全國七十六個環保署測站數字，昨天公布去年空氣品質ＰＭ2.5（細懸浮微粒）排行榜，全台各縣市以高雄年均值廿六點一微克／立方米最糟，遠超過環保署年均值十五微克／立方米標準，且連續第三年第一。

台健空盟呼籲，高屏出身的行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，應將行政院、環保署、台電等南遷高雄，共體時艱，「救空品以中南部優先」。

台健空盟根據官方測站數字統計，台澎金馬ＰＭ2.5去年年均濃度為十九點八微克／立方米，最差的三個空品區依序為高屏、中部、雲嘉南。縣市最差排行前五名是高雄市、屏東縣、嘉義市、台南市、金門。

台健空盟理事長葉光芃說，環保署雖稱空品變好，但這都是環保署自設標準說的。若照美國ＰＭ2.5年均值不得超過十二微克／立方米的管制標準，全台僅陽明山、恆春、台東和宜蘭等測站達標；若照世界衛生組織ＰＭ2.5年均值不可超過十微克／立方米的標準，更只剩陽明山和恆春兩測站達標。

葉光芃說，環保署現行ＰＭ2.5標準訂得太寬鬆，該標準是跟隨美國一九九九年的ＡＱＩ空氣品質指引來訂定空品分級，但美國早在二○一二年就改為十二以下才是「綠色」良好值，台灣卻堅持用美國廿年前標準，十五以下都是「良好」。

葉光芃指出，依歐美標準，十五已很危險，環署卻稱這對所有人很健康。他建議，環署至少要採美國現行標準，若能改為世界衛生組織規定的年均值十微克／立方米會更好。

葉光芃也說，根據歐盟二○一九年公布的報告，法國推估因ＰＭ2.5早逝者一年共三萬三千多人，德國近六萬人，即使是ＰＭ2.5年均值在六微克／立方米以下的瑞士，都推估一年有近萬人因ＰＭ2.5早逝。他依人口數及ＰＭ2.5值推估，台灣因ＰＭ2.5早逝者年應約一萬兩千人，衛福部、國家衛生研究院等始終未作相關調查，呼籲應立即做全面調查。