新春搶市 刮刮樂強打三項創舉

迎接八年來最早的農曆新年，台灣彩券公司一開年即「放大絕」，昨（2）日宣布，將以三個「前所未見」，力拚其最紅商品線，也就是刮刮樂，銷售再登高峰。

第一個前所未見，台彩公司總經理蔡國基說，今（2020）年首波發行的五款刮刮樂，總獎項高達1,012萬個，總獎金106億元，100萬元以上獎項共有523個，是刮刮樂歷年單次發行100萬以上獎項個數最多的一次。

第二與第三個前所未見為，去年春節前發行的刮刮樂「2,000萬超級紅包」，因為首創「200萬元加賓士車」獎項，造成市場熱銷，供不應求。

「2,000萬超級紅包」今年發行金額從去年80億增至100億元，總獎金逾74億元，無論發行金額或總獎金，都是歷年刮刮樂單期遊戲最高。

「2,000萬超級紅包」是台彩公司每年春節最夯的刮刮樂商品，每張售價2,000元，今年維持三個頭獎2,000萬元；二獎「200萬元加賓士車」共七個，較去年的五個多出兩個。

蔡國基表示，賓士車選用每部市價約160萬元、號稱「有頭有尾新世代房車」的賓士A180 Sedan，商品獎項總價值高達1,120萬元。

「2,000萬超級紅包」的三獎為100萬元，個數增加至400個，比去年發行多100個；另外，去年12月1日起，彩券中獎課稅門檻由2,000元提高到5,000元，「2,000萬超級紅包」也規劃超過48萬個5,000元獎項，較去年發行增加逾9.6萬個，個數也創史上最多。