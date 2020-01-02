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外科名醫成低頭族 手麻才知椎間盤突出

2020-01-02 20:15聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

市立萬芳醫院一般外科主治醫師蕭炳昆經常進出開刀房，進行乳癌、甲狀腺治療，甚至腎臟移植等手術，知道病人面對手術的無助感，不過，十年前的一次手麻，才讓他知道小病不及時就醫，有可能成為大病。以下是他分享因手麻開始的治療過程：

我1990年從中國醫藥學院醫學系畢業後，就投入外科，先在北榮擔任一般外科主治醫師、國外醫療團援助馬紹爾、再到現在的萬芳醫院。身為外科醫師，我們常常得因為開刀而一直站立，更成為「低頭族」，因為低頭才能更專注、仔細的檢視患者病灶。

套句電影台詞：「出來混，遲早要還的。」那時的我體態比現在豐腴些，如此長期姿勢不良，身體誠實反應際狀況。約十年前，那時我已在萬芳醫院服務，偶爾感受腰部與頸肩痠痛以及短暫手麻及有些灼熱感，但因為時間很短暫，一開始不以為意；但後來我感受到小指麻木、如針刺般抽痛感，那感覺有些難形容，有點像抽筋，雖不致影響手術，但並不舒爽，於是我決定就醫。

就醫檢查前，我自己有底，猜想可能是椎間盤的問題，但仍先針對症狀查閱可能病因，做了X光等檢查，果然是頸部椎間盤突出（HIVD），所幸症狀輕微不嚴重，不須開刀，定期復健即可，於是我展開了復健人生。

那時我傍晚下班後，一周約三次、一次約一個半小時至復健科報到，接受熱療、拉脖子牽引、姿勢矯正治療，緩解過於緊繃的肌肉、養成正確姿勢；同時開始積極運動，例如每天仰臥起坐、手碰腳趾、屈膝蹲下等。

由於我是頸部椎間盤突出，物理治療師特別訓練我端坐時要縮下巴，時間久了自然就比較不容易出現低頭的動作，那姿勢感覺很像新疆舞，讓我難忘；另外，叮嚀我睡覺時枕頭不要墊太高、且勿趴睡，以免影響頸部靈活度，於是我在房間、客廳沙發與醫院醫師休息室都更換了較軟的枕頭，並改善生活作息。

如此多管齊下，努力近三個月，成果明顯改善，頸部與小指痠麻、抽痛感消除，因固定運動，體態也變得更好。

經過了這次經驗後，我終於明白醫師也是人，也會有職業病，現在的我仍會縮下巴，需久站時也會戴上護腰，來提醒自己腰部挺直，避免長時間維持同一姿勢。從醫師變成病人，低頭族已是文明病，我們都該改善。

●椎間盤突出（HIVD）

脊椎長期承受不當活動時，使關節骨骼及軟組織過度磨損，造成椎間盤軟骨漸漸失去水分與彈性，導致椎間盤退化變形、龜裂或破洞，其內部髓核往外突出，壓迫神經，猶如包有餡料的甜甜圈的餡料外漏，即為椎間盤突出。

椎間盤突出過去好發60歲以上，主因是年紀增長使頸椎或腰部退化，也有較年輕患者因瞬間扭腰、搬運重物或長期姿勢不良等造成。

頸椎共七節，頸部活動度最大部位在第五至六節、再來是第六至七節之間；腰椎則是第四至五節、第五腰椎與第一薦椎之間，這幾處最常發生椎間盤突出。

依突出及壓迫神經程度不同，患者會產生肩頸痠痛、頸椎曲線畸形、下背痛、四肢痠麻痛、肌肉無力、關節退化等情形，嚴重者更可能大小便失禁。

在治療上，初期若僅有單純麻、痛，可透過熱療、電療、牽引等復健，搭配關節活動度伸展、加強核心肌群運動等改善，藥物則以消炎止痛為主，但如果症狀嚴重或保守治療沒效，可能就要開刀治療。（諮詢／萬芳醫院復健科主治醫師歐陽進翰）

蕭炳昆小檔案

現職：

市立萬芳醫院一般外科主治醫師

市立萬芳醫院乳房外科主治醫師

學歷：

中國醫藥大學醫學系

經歷：

台北榮民總醫院一般外科主治醫師

馬紹爾醫療援助團主治醫師

專長：

乳癌、甲狀腺、腎臟移植、腹腔鏡手術

興趣：

運動、閱讀

萬芳醫院外科主治醫師蕭炳昆表示，低頭族已是文明病，長久下來可能導致椎間盤突出，民...
萬芳醫院外科主治醫師蕭炳昆表示，低頭族已是文明病，長久下來可能導致椎間盤突出，民眾應多留意。記者簡浩正／攝影
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醫師椎間盤突出萬芳醫院

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