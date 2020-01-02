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影／因應大陸武漢肺炎疫情疾管署雙管齊下加強檢疫

2020-01-02 19:20攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

為因應大陸武漢發生不明原因肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署檢疫人員，2日登上中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場直航班機執行檢疫及宣導工作，同時在空橋門口架設機動型紅外線檢測儀，執行下機旅客發燒篩檢檢疫作業，雙管齊下防疫。

這是武漢直飛桃園機場航班檢疫人員首度登機檢疫，在疫情沒有減緩之前，每班直飛航機都由檢疫人員執行登機檢疫，以及空橋機動紅外線檢測儀量體溫這2項特別檢疫程序。

中國東方航空公司從武漢飛桃園機場的航班，2日傍晚5時30分降落桃園機場，疾病管制署檢疫人員提前抵達空橋門口，架設機動型紅外線檢測儀。中國東方航空地勤人員提前通報航班機組員，在班機停妥後讓旅客留在原座位不要起身，讓檢疫人員登機宣導及檢疫，確認沒有旅客發燒後才讓旅客下機，並在空橋門口逐一檢測旅客的體溫，80多名旅客都沒有出現發燒症狀。

從武漢搭機返台的魏姓旅客表示，住在武漢市中心區，有聽說肺炎的情況是發生在市場，不過目前這座市場已關閉。武漢當地民眾已經透過手機傳送相關訊息，官方也在報紙上宣導，但額外戴口罩的民眾並不多，只有朋友間相互提醒要小心防範。

搭乘這個航班回台的藝人九孔指出，這次到大陸開演唱會，沒有特別出門逛街，所以感覺不太出來有甚麼異常，機場也沒有額外的檢疫措施，與平常一樣，還是台灣的檢疫措施比較嚴謹，他認為這是好事，國人的健康需要大家一起維護，就跟防範非洲豬瘟疫情一樣，人人有責。

衛生福利部疾病管制署檢疫人員，2日在中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場班機的空橋...
衛生福利部疾病管制署檢疫人員，2日在中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場班機的空橋架設機動型紅外線檢測儀（左），執行下機旅客發燒篩檢的檢疫作業。記者陳嘉寧／攝影
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衛生福利部疾病管制署檢疫人員，2日在中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場班機的空橋...
衛生福利部疾病管制署檢疫人員，2日在中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場班機的空橋架設機動型紅外線檢測儀（左），執行下機旅客發燒篩檢的檢疫作業。記者陳嘉寧／攝影
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衛生福利部疾病管制署檢疫人員2日登上中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場的班機執行...
衛生福利部疾病管制署檢疫人員2日登上中國東方航空公司從武漢飛抵桃園機場的班機執行檢疫及宣導工作。（疾病管制署提供）
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桃園機場疫情肺炎

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