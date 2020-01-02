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中國菇混充台菇 消保處呼籲民眾選菇看產銷履歷標章

2020-01-02 19:14聯合報 記者陳宛茜/即時報導

繼上月公布大稻埕商家乾香菇原產地標示鑑定結果後，消保處今天再度公布最新調查結果。消保處指出，此次查核104家業者、 245件乾香菇商品，其中有24件疑似中國香菇，經鑑定後，有19件原產地標示與香菇性狀之國別不符，多數與中國香菇性狀相符。消保處呼籲民眾購買香菇時，盡量選購有產銷履歷標章及台灣香菇標章之國產香菇產品，品質較有保障。

台灣並未開放中國大陸香菇進口，日前立委江啟臣在立法院質詢時卻表示，中國香菇走私入境混充國產香菇在市面販售之情形嚴重。消保處表示，為維護消費者健康及財產權益，去年11月起，聯手農委會、衛福部食管理署及全國22個直轄市、縣（市），辦理「市售乾香菇原產地標示查核」計畫。11月份共計查核104家業者，抽查245件，並抽驗其中24件疑似中國香菇送農委會「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

消保處表示，就香菇抽樣鑑定結果觀之，標示國產、韓國或越南之香菇，均有檢測出性狀與中國香菇樣本相符之情形，已涉及原產地標示不實。如標示產地為台灣者，將由衛生機關逕行依食品安全衛生管理法(以下簡稱食安法)處理；標示產地為外國者（如越南、韓國、日本等），將由財政部關務署查證其產地，如經查證產地與標示不符，再由衛生機關依食安法處理。目前北市衛生局已率先對未標示原產地之1家業者裁罰新台幣3萬元，並對標示不實之3家業者各裁罰4萬元。

農糧署表示，國產香菇香氣濃郁，質優味美，而中國香菇來源不明，易衍生食安疑慮。消保處再次呼籲民眾購買香菇時，盡量選購有產銷履歷標章及台灣香菇標章之國產香菇產品，品質較有保障。如確有購買散裝香菇之需要，亦請再三向業者確認產地或來源，以維護自身權益。

民眾如希望了解如何辨識國產香菇及中國香菇，亦可參考農委會的網頁(https://www.coa.gov.tw/faq/faq_view.php?id=24)。

衛生局農委會食安

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