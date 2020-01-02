疾管署專家會議最新建議 醫院診治疑似個案要戴N95

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，衛福部流感防治諮詢會議今天舉行，針對中國武漢肺炎疫情提出臨時動議，專家建議除了目前實施的登機檢疫，醫療院所也要針對當地來台的嚴重肺炎病人進行加強通報，提醒醫護人員在救治上述病人時採取嚴格感控措施，特別是插管或氣切等侵入性措施時，應配戴N95口罩。

莊人祥提醒，醫療院所如果診治病人出現嚴重肺炎，發病前10日內曾有中國武漢地區之旅遊史，可至疾管署傳染病通報系統通報選擇「其他」，並於「其他病名」欄內填入「不明原因肺炎-具中國武漢旅遊史」，同時採集咽喉擦拭液、痰液、血清送疾管署檢驗。一旦通報，疾管署就會檢驗26種病毒，包括六種冠狀病毒、流感等。

莊人祥表示，武漢每週和台北對飛的班機共有24班，往來頻繁，疾管署提醒民眾如果前往中國旅遊，切記要注意防疫，回國後如果在十天內有發燒等任何疑似感冒症狀，請戴著口罩去就醫，同時要主動誠實告知醫師旅遊史。