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萊爾富春節禮盒上架！「小潘鳳凰酥、美珍香、快車肉乾」都買得到

2020-01-02 18:34聯合報 記者陳立儀／即時報導

今年農曆春節來得早，採買伴手禮也要趁快，萊爾富門市現場販售、專刊預購雙管齊下，精選一系列喜氣十足的年節特色禮盒，即日起至2月11日門市現場販售超過百款精選餅乾、零嘴、養生、玩具等禮盒，售價169元～1,700元不等，包括超強排隊名店的小潘鳳凰酥、新加坡肉乾老字號名店美珍香典藏禮盒、擁有30多年歷史的南門市場名店快車肉乾A款豬事大吉元氣禮盒都買得到。

即日起至2月11日於萊爾富門市購買指定春節禮盒可享2件95折、3件以上9折優惠，萊爾富會員購買指定海苔、蛋捲禮盒可享會員限定優惠2件9折，結帳時使用萊爾富HiPay或指定銀行信用卡單筆消費滿250元再送25元萊爾富現金抵用券。

推薦款春節禮盒包括桂格養氣人蔘禮盒、白蘭氏冰糖燕窩禮盒、正官庄高麗蔘精everytime禮盒、喜年來綜合蛋捲新富貴禮盒、萬歲牌無調味堅果禮盒、盛香珍吉祥大三元桶、元本山海苔禮盒綠罐、高岡屋好久不見海苔禮盒、黑橋牌饗時光禮盒等。

萊爾富也提供《年貨大街》預購專刊，精選超過百項喜氣年味、造型可愛的特色禮盒，包括卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥禮盒、Hello Kitty鹹蛋黃方塊酥蘋果造型禮盒、嘉冠喜鈔票煎餅、喜之坊財圓廣進圓片牛軋糖、COCO娃娃酥心糖鼠年禮盒等，即日起至1月28日購買指定商品享任2件95折，眾多商品加碼再送最高5,000 Hi點。

萊爾富獨家引進首次在台販售的金門百年餅舖「長合餅舖」金門精選糕餅禮盒，結合花生粩、黑芝麻粩、寸棗糖、一口酥、米香、綠豆糕等6項傳統年節小點，預購價488元；另一款與萊爾富首次獨家合作的復興空廚蛋捲禮盒以純手工製成，禮盒包裝設計成可愛的旅行箱，預購價260元。

萊爾富推出「卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥禮盒」，預購價410元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥禮盒」，預購價410元。圖／萊爾富提供
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萊爾富門市開賣排隊名店「小潘鳳凰酥」12入裝，新春價380元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市開賣排隊名店「小潘鳳凰酥」12入裝，新春價380元。圖／萊爾富提供
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萊爾富獨家引進首次在台販售的金門百年餅舖「長合餅舖」金門精選糕餅禮盒，預購價48...
萊爾富獨家引進首次在台販售的金門百年餅舖「長合餅舖」金門精選糕餅禮盒，預購價488元。圖／萊爾富提供
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萊爾富推出「嘉冠喜鈔票煎餅」，預購價439元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「嘉冠喜鈔票煎餅」，預購價439元。圖／萊爾富提供
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萊爾富門市開賣「美珍香典藏禮盒」，新春價599元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市開賣「美珍香典藏禮盒」，新春價599元。圖／萊爾富提供
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萊爾富推出「Hello Kitty鹹蛋黃方塊酥蘋果造型禮盒」，預購價380元。圖...
萊爾富推出「Hello Kitty鹹蛋黃方塊酥蘋果造型禮盒」，預購價380元。圖／萊爾富提供
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萊爾富門市開賣「快車肉乾A款豬事大吉元氣禮盒」，新春價399元，內含芝麻杏仁香脆...
萊爾富門市開賣「快車肉乾A款豬事大吉元氣禮盒」，新春價399元，內含芝麻杏仁香脆肉紙、原味元氣條、黑胡椒元氣條等3種口味。圖／萊爾富提供
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萊爾富首次獨家合作推出「復興空廚蛋捲禮盒」，預購價260元。圖／萊爾富提供
萊爾富首次獨家合作推出「復興空廚蛋捲禮盒」，預購價260元。圖／萊爾富提供
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萊爾富門市現場販售、專刊預購雙管齊下，推出一系列精選年節好禮。圖／萊爾富提供
萊爾富門市現場販售、專刊預購雙管齊下，推出一系列精選年節好禮。圖／萊爾富提供
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春節金門年貨大街

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