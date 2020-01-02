墾丁「海中清道夫」變少 竟是海灘塑膠干擾生物嗅覺

墾管處昨天發表由螺貝學者邱郁文研究團隊編撰的軟體動物首部曲─有殼海生腹足類圖鑑，它不僅是國內最完整的分類系統資訊，還以小故事分享心得，除了在食用螺類中毒事件為牠們抱屈，因發現塑膠垃圾多的沙灘，有「清道夫之稱的織紋螺變少了，探究原因，發現塑膠垃圾會干擾織紋螺的嗅覺，讓找食物的定位方向出錯，不僅造成織紋螺變少，更侵蝕潮間帶的健康生態。

今年邁入第36年墾管處，出版的海洋生物圖鑑涵蓋珊瑚、無脊椎動物、魚類和甲殼類，獨缺動物界物種數第二高的軟體動物，去年請長期合作調查的嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文、成功大學水科學研究中心水域生態環境調查組副組長蘇俊育等人，將軟體動物分成三部，先出版有殼海生腹足類圖鑑，兼具實用和典藏價值，後續逐年推出，完成海洋生物圖鑑的「最後一塊拼圖」。

「這些螺有毒？」邱郁文說，螺類是餐桌上常見的佳餚，包括笠螺、蠑螺、海蜷（俗稱的燒酒螺）等，但食用螺類的中毒事偶有所聞，其實，牠們並非天生就有毒，最有名的是織紋螺，以動物屍體為食物，將河豚毒素或麻痺性貝類的毒蓄積肌肉和內臟內，是食物鏈中層層蓄積的毒，無法從種類或外觀判定；另一類會自毒腺生產毒素，芋螺是代表物種，不同種或同種的毒性成分又不盡相同。