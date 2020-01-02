蘇花改將通車 春節國5北上估塞到凌晨2時

蘇花改六日全線通車，加入春節疏運行列。交通部高公局預估，今年春節連假期間，將有大量車潮利用國5及蘇花改往來台北與宜花東返鄉及旅遊，壅塞時間較平日及例假日更長，尤其初三到初五北返路段將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加五到七倍。

高公局透過大數據資料分析預估，1月25日大年初一南下上午6時至下午4時、1月26日初二上午6時至下午1時，以及1月27日初三上午6時至下午3時，南港系統至坪林南向路段將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加3至5倍。

北返方面，1月27日初三12時隔天凌晨2時、1月28日上午10時至隔天凌晨2時，以及1月29日初五上午9至晚間6時頭城至坪林北向路段，也將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5至7倍。

高公局呼籲，為避免往返國5及蘇花改時遇到壅塞車潮，高公局將於尖峰時段採取嚴格之管制作為，建議民眾前往宜花東旅遊時，盡量搭乘公共運輸往返。

高公局表示，為鼓勵及宣導民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，不僅能省時又可避免因壅塞延誤寶貴時間而影響遊興。

另外，高公局為疏導大量之國5交通需求，已實施分向尖峰時段高乘載管制，但高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，尤其北上方向易壅塞至深夜，請排隊車輛耐心等候。

高公局也提醒，必須自行開車之用路人，請務必留意避開尖峰時段並利用好走時段上路，經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於下午尖峰時段（下午1至5時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30至70分鐘。