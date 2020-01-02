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氣候變遷如溫水煮青蛙 防災專家：現高達90度快沸騰

2020-01-02 17:54聯合報 記者吳姿賢／即時報導

氣候變遷持續加劇，去年是台灣72年來最熱一年，過去20年降雨強度每10年上升超過3%。台灣防災產業協會今天聚集專家學者，指出台灣2020年面臨的不是氣候變遷，而是已進入氣候緊急狀態，呼籲政府整合防災機制因應危機，更要全面檢視既有防災法令、組織再造，否則不足以面對20年後的問題。

交大土木系副教授單信瑜表示，過去20年台灣降雨時數每10年下降3.01%，但降雨強度卻上升3.16%；過去20年降雨量達到200毫米等級的降雨日數，全台平均增幅超過70%，中部更增逾120%。

「氣候變遷像溫水煮青蛙，但溫水現在可能已經高達80、90度，即將沸騰」，單信瑜說，過去的調適作為已不足以因應氣候緊急狀態，因為台灣降雨型態改變，日數少、強度大，以前都是颱風、梅雨季節才會有雨災，近年只要6小時以下的急降雨就會嚴重積淹水。

銘傳大學建築學系教授王价巨說，氣候變遷、災害管理、永續發展是這幾年的關鍵字，核心議題是要提升國家面對災害的韌性，並且降低脆弱度。現在的氣候規模、頻率、受災對象都改變，無法用以往的架構回應。日本早在2013年就通過國土強韌化基本法，學校、醫院、公部門組織都有相關作為，「政府要說實話讓人民意識危機」。

台灣防災產業協會理事長彭啟明呼籲，應盡速確立國家因應氣候緊急狀態的減碳目標，設定碳中和期程；國土保育、農業發展、城鄉發展及海洋資源等國土計畫，要明確納入調適與減緩作為；完整檢討防災法規，針對災害救助、大規模震災、水災、坡地災害的預防，應通盤建置完整的防災法律系統。

彭啟明說，現在各級政府仍欠缺統合防災工作機制，應實體化中央災害防救委員會，比照日本防災擔當，處理國家因應氣候緊急狀態的長遠規畫。民間產業也須思考如何面對氣候緊急狀態對本身與供應鏈、市場衝擊，「這是危機卻也是機會」。

台北市民進黨立委候選人阮昭雄同時也是防災士，他也認為，政府要有專責單位面對問題，進一步影響民間作為，就像日本有防災大臣，東京都本身也有危機管理部，要投入更多資源做防災。

銘傳大學都市規畫與防災學系副教授馬士元說，行政院雖設有災害防救辦公室，但整個辦公室只有25人，「要做多少事？」政府要想辦法整合各部門面對氣候危機或緊急狀態，因為未來發生的問題會落在各個不同部門，包括政府、民間社區，必須要有引導政策單位。

馬士元說， 適逢今年要改選新國會，應該要把政府組織再造、氣候危機列入政策，「現在的組織是面對20年前的問題，但現在要面對的是20年後的問題」。

台灣防災產業協會理事長彭啟明。記者吳姿賢／攝影
台灣防災產業協會理事長彭啟明。記者吳姿賢／攝影
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台灣防災產業協會今率各領域專家學者，呼籲政府面對氣候緊急狀態要有更積極作為。記者...
台灣防災產業協會今率各領域專家學者，呼籲政府面對氣候緊急狀態要有更積極作為。記者吳姿賢／攝影
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氣候變遷彭啟明銘傳大學

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