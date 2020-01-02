機車駕訓班補助1300元 今年名額1萬人

為提升騎乘機車安全，公路總局去年度辦理機車駕訓補助後，今年度擴大辦理補助計畫，今年補助金額由1000元提高至1300元，名額由6000名增加至10000名，期間自今年1月1日至11月30日止，只要年齡資格符合可報考機車駕照，擬參加駕駛訓練者皆可申請。

公路總局表示，去年度辦理機車駕訓補助，經問卷統計，參加訓練學員有96.2%對課程內容感到滿意，98.3%的民眾認為對增進交通安全認知及騎乘技巧有幫助。另經統計108年度接受機車駕訓考取駕照之民眾，違規率為4.17%，相較於未參加駕訓民眾違規率11.64%，也降低7.47%，顯見機車駕訓有效提升民眾安全騎車的觀念及技術。

公路總局表示，由於也接收到許多民眾反應希望能持續辦理，因此今年度擴大辦理補助計畫，只要於補助期間內至機車駕訓班完成所有時數（16小時）訓練後考驗取得駕照者，皆能領取1300元之補助經費。

公路總局說明，民眾透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，確實明顯有效提升及養成安全的騎車觀念及防禦駕駛技巧，終身受用，目前全台辦理機車班之駕訓班有31家，公路總局將持續鼓勵業者增設普通重型機車班，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上公路總局網站機車補助專區（https://ppt.cc/fHBSTx）或洽詢鄰近監理所查詢。