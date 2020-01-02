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旅客突破70萬人次！ 越南躍升全台東南亞旅遊霸主

2020-01-02 16:57聯合報 記者張芳瑜／即時報導

東南亞地區一直是國人旅遊熱門選項之一，越南在去年1至10月台灣旅客突破70萬人次，以黑馬姿態首度領先一直以來的榜首泰國！旅遊業者表示，主要是因為當地的旅遊條件愈來愈好，再加上台灣飛往越南的航班大增，包括即將於1月23日首航峴港的星宇航空，機位也已被搶購一空。

越南地區除了觀光建設之外，新景點不斷被開發也是吸引旅客的原因。品冠旅遊總經理賴崇瑜指出，近幾年越南刮起的旅遊旋風勢不可擋，從南到北各有不同人文美景，不斷吸引旅人前往探索。而這也鼓勵了業者主動去掌握當地最新潮的脈動，給旅客深度人文的景觀體驗。像是以北越海域造價最高、擁有海上Villa之稱的「印度支拿號」（Indochine Cruise）就是近期的熱門行程，由於馬力足夠，只需2天1夜就能抵達北越秘境「蘭夏灣」，比一班遊船要花3天2夜還要省時省力。旅客搭乘印度支拿號在蘭夏灣海上悠遊，欣賞漁民們捕魚、收網的一派和諧寧靜畫面，讓旅客感到十分放鬆。

印度支拿號每間房型都有自己的露臺，讓旅客擁有私密的空間，獨享蘭夏灣的絕美景致。船上共有43間舒適艙房，32間標準套房、8間豪華套房、2間行政套房，以及唯一的總統套房，可依照不同需求，自由選擇入住空間。而寧靜無波的蘭夏灣，四周千姿百態的小島，皆覆蓋著珍奇青翠的綠色植披，宛若人間最美仙境。遊客可在船上寬敞的餐廳品嘗現捕的海鮮，細細感受越南美食滋味，由印度支那號帶領體驗蘭夏灣之美。

每間房間都面有海景，躺在床上就能感受仙境般的蘭夏灣。圖／品冠旅遊提供
每間房間都面有海景，躺在床上就能感受仙境般的蘭夏灣。圖／品冠旅遊提供
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印度支那號郵輪─造價不斐，讓旅客體驗至高無上的北越之旅。圖／品冠旅遊提供
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在甲板上享受蘭夏灣的落日餘暉美景。圖／品冠旅遊提供
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