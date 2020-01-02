牛奶放貨架越後面越新鮮？ 日配司機吐心聲引熱議

一名日配司機無奈表示，牛奶是日配，每天都會進貨也一定都很新鮮，當民眾看到有日期是放比較久的，都是因為大家一直翻後面的拿。示意圖。記者楊雅棠／攝影 分享 facebook

人們購買生鮮食品時都會挑選保存時間越久越好的品項，於是不少人到便利商店或量販店購買牛奶時都會習慣性挑後面的拿，認為越後面的就會越新鮮，不過日前一名日配司機呼籲「拜託各位在逛量販店時，不要再一直翻後面的牛奶了」，無奈透露心聲掀起網友熱議。

一名日配司機昨（1）日在臉書社團「爆怨公社」發文呼籲，「拜託各位在逛量販店時，不要再一直翻後面的牛奶了」，他表示牛奶是日配，每天都會進貨也一定都很新鮮，當民眾看到有日期是放比較久的，都是因為大家一直翻後面的拿。

司機無奈透露「有時候空架了，整排都今天進貨的，你還要翻最後一瓶到底是什麼心態？」他也提到，每次牛奶被翻來翻去弄亂了也不幫忙整理放好，拿了就隨便放，不要了又丟在別的冰箱，他更表示「廠商之間都有固定位置，不要翻一翻把我們的貨丟在別人貨架」。

司機也提到牛奶的日期差個一、兩天並不會變質，更透露若有人一直把舊貨往後塞，然後狂拿新貨，原本可以賣完的牛奶都浪費了，這樣一來他還要收、退貨，如果退貨太多司機還要倒貼。他更指出「鮮奶一瓶保存13天，從出廠到經銷扣掉1、2天，我們上架就是剩11天，拜託真的都很新鮮」。

司機更無奈透露，知道大家都想選新鮮的牛奶，所以不管是什麼日子，當人們星期日放假、跨年、元旦甚至放颱風假時，他們都全年無休的配送牛奶，所以希望大家能體諒他們的辛苦，他也提到「不然每次補貨我都以為我們的冰箱受到恐怖攻擊轟炸一樣，怎麼牛奶都醉倒要不然就是跑去人家家開趴了。上下貨、點驗貨、整理排列都要時間，回公司還要整退貨，真的吃飯的時間都沒有了」。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「抱歉，我都拿第二個，但我有乖乖排好」、「我會挑欸，不過我會排好。這是基本禮貌」、「我都拿第一瓶走，看到翻的亂七八糟拍拍屁股走人的真的很討厭」、「辛苦了！我都直接拿前面的，真的不要浪費！」但也有網友表示「除非早一批的有特價，不然大家都會拿新一批的吧？」