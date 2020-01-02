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長輩過年要拜拜不能出國怎解套？網友祭絕妙秘招

2020-01-02 17:17聯合新聞網 綜合報導

不少人家中都有過年一定要拜拜的傳統。示意圖/ingimage
不少人家中都有過年一定要拜拜的傳統。示意圖/ingimage
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今年的農曆年假長達7天，若是再請2天假更有機會休到11天的長假，讓不少人都想抓緊假期到國外來個長途旅行。但就有一名網友在社群網站上發文表示，想趁過年出國玩，家中長輩卻因爲要「拜拜」不肯出遠門，讓他相當苦惱該如何是好。對此，有網友提供解套關鍵：「做一次長輩隔年就會提早拜！」。

一名網友在PTT上發文說到，過年又要到了，近年不少家人移居到國外，春節都沒有小孩一起熱鬧過年，反而只有少少幾個人一起看電視，因此今年想要帶長輩一起出國過年。但原Po的父母總是掛念著「那拜拜怎麼辦？」，讓原Po十分困擾地表示，「難道家裡會拜拜的過年都不能出遠門了嗎？」，求助網友「有什麼解套的方法嗎？」

不少網友表示，可以請長輩先筊杯問神明「能不能提早拜？」，跟神明「商量」一下，畢竟心意才是最重要的；但也有網友說到，自己與家人都認為「過年拜拜比出國還要優先」，認為這就像跟長輩守護神請安一樣的概念，出國玩樂的時間可以另外找，若真的只能在過年時出國，請有在拜拜的家人代為轉達家神也可以。

有網友則認為，這只是原Po父母「不想出遠門的藉口」，想去就自己出國就好。更有網友提供絕妙秘招：「要拜的拜，要出國的出國，做一次隔年長輩自己會說可以提早拜……」，認為想出國就直接照做，長輩若是想跟自己會轉換心境。

網友在ptt上發文詢問網友：「過年家裡要拜拜難道就不能出國了嗎？」圖/ptt
網友在ptt上發文詢問網友：「過年家裡要拜拜難道就不能出國了嗎？」圖/ptt
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春節出國PTT

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