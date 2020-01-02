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影／黑鷹失事首位求援 軍聞社女記者獲救了！直喊「好痛」

參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

全面防堵不明肺炎侵台 衛福部長陳時中視察第一線作業

2020-01-02 16:15聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

大陸湖北省武漢市爆發不明原因肺炎群聚，衛福部疾管署立即啟動登機檢疫措施，針對武漢直航台灣的班機做一檢驗，衛福部長陳時中今天中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業，慰問現場防疫人員，另今傳出有一段網路影片，直指台灣防疫人員著防護衣登機檢疫，推測機上疑似有不明原因肺炎患者，衛福部疾管署今天也特別澄清，此訊息是假的。

陳時中中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業，對於防範疫情強調衛福部將「全面防範」，疾管署副署長羅一鈞以及台北區管制中心檢疫人員，帶著陳時中至松山班機必經的八號登機門，說明來自武漢航班抵台時的登機檢疫作業流程。

陳時中於現場強調，前往中國武漢地區者，近期就醫一定要主動通知旅遊史，返國 10 天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報 1922 防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知旅遊活動史，以及時診斷通報及獲得完善的醫療照護。

另外，由於目前當地疫情尚未明朗，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊勿隨意散播、轉傳，散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息足生損害於公眾或他人者，最高可處300萬元以下罰金；散佈謠言足以影響公共安寧者得處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

衛福部長陳時中今天中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業。圖／衛福部提供
衛福部長陳時中今天中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業。圖／衛福部提供
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疫情衛福部陳時中

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