全面防堵不明肺炎侵台 衛福部長陳時中視察第一線作業

大陸湖北省武漢市爆發不明原因肺炎群聚，衛福部疾管署立即啟動登機檢疫措施，針對武漢直航台灣的班機做一檢驗，衛福部長陳時中今天中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業，慰問現場防疫人員，另今傳出有一段網路影片，直指台灣防疫人員著防護衣登機檢疫，推測機上疑似有不明原因肺炎患者，衛福部疾管署今天也特別澄清，此訊息是假的。

陳時中中午前往台北松山機場視察發燒篩檢作業，對於防範疫情強調衛福部將「全面防範」，疾管署副署長羅一鈞以及台北區管制中心檢疫人員，帶著陳時中至松山班機必經的八號登機門，說明來自武漢航班抵台時的登機檢疫作業流程。

陳時中於現場強調，前往中國武漢地區者，近期就醫一定要主動通知旅遊史，返國 10 天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報 1922 防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知旅遊活動史，以及時診斷通報及獲得完善的醫療照護。