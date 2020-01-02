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針對武漢疫情 當年抗SARS主將提醒台灣要趕快這麼做

2020-01-02 15:59聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

SARS流行期間擔任疾病管制局（疾管署前身）局長、國內病毒專家蘇益仁今天表示，目前在武漢的肺炎重症病例，病原可能是新型流感或是SARS捲土重來，或是其他病因，無論如何都要嚴陣以待，建議在一到兩周之間還無法確定，中央疾病管制署人員應盡速前往大陸了解情況，為台灣的防疫預做準備。

蘇益仁表示，在2002年到2003年發生的SARS，雖然消失已經17年，但是病毒一直存在蝙蝠體內，會持續突變傳染給人，進而突變為人傳人，一直都不能排除這個可能，「SARA雖然已消失，什麼時候要回來不知道」

SARS疫情在2002年爆發，2003年台灣出現病例，雖然短短4個月就消滅，但造成的影響難以估算 ，由於靠著空氣就能傳播，全台陷入恐慌，經濟損失更是巨大，事後統計，全台病例347例，死亡73例，死亡率相當高。

而當時蘇益仁在疫情爆發時並非擔任疾管局長，之後臨危上任，控制得宜，被認為是抗SARS的重要人物之一。

蘇益仁今天表示，以目前武漢有24個病例，其中7人肺炎重症，大約有三成的重症比例看來，絕非一般流感，如果是突變的新型流感，以目前中國大陸的科技，應該兩、三天就能檢出結果，台灣更快只要一天，但目前大陸仍無法確定，就有可能是其他病原、甚至是SARS。但也不排除是很毒的新型流感，大陸還需要時間應變。

他表示，目前世界衛生組織派駐在大陸的人員都在密切了解中，中國大陸的消息並不可靠，要看世衛的才準確，但台灣目前尚未得知進一步的消息。

他表示，如果傳染力很強，不太可能只有武漢市場裡的病例，應該會散播出去，不過也有可能是大陸封鎖消息，但還好有世衛組織。

他表示，大陸目前傳出的消息很少，台灣必須要知道武漢整個感染的狀況，還有臨床表現、感染的途徑等，才能做好防疫的準備，如果大陸或世衛遲遲都沒有進一步的消息傳出，台灣在一到兩周間一定要派人前往了解，否則會來不及。

回憶過往抗SARS的經驗，他表示，SARS會消失是因為有弱點，病人要在發燒後才會傳染，不像是流感即使沒有發燒也會傳染，「SARS可以說是比較笨的病毒」，因為致死率高，但相對的就傳播不出去，無法大量存活，像是最強的是麻疹病毒，病情不太嚴重，但只要飛沫空氣就能傳播，而SARS只要斷絕傳播的途徑就會消失。

他表示，如果是SARS，大家不必太驚慌，台灣已有經驗，可以照著過往的SOP標準流程來處理，但如果病毒又突變，台灣就真的要很注意。

湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是...
湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是SARS重現？」由於SARS初期症狀像流感，診斷不易，引發人心惶惶。 圖／中國新聞社
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SARS流感發燒

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