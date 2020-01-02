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春節出遊首選這一天！請2休11 這天出發英、美激省1/4

2020-01-02 15:00聯合報 記者羅建怡／即時報導

2020年正式揭開序幕，為期7天的農曆春節也即將到來，kyscanner（www.Skyscanner.com.tw）針對近3年農曆春節期間資料進行分析，結果發現，想要在春節期間前往前10大熱門旅遊目的地的旅客中，有超過半數旅客偏好在連假開始前一天或首三天出發（1月22日至25日），預估人潮及機票價格將在26日後趨緩。

根據近3年前10大熱門旅遊目的地來看，可以發現，雖然農曆春節期間的機票價格比平時貴上許多，但仍不減台灣旅客的出國興致，近年除了東京、曼谷等熱門旅遊目的地之外，許多新興旅遊目的地也成為台灣旅客歡度農曆春節假期的新選擇，其中包括菲律賓長灘島、中國海南島三亞、日本高松，以及匈牙利布達佩斯，都是近年來台灣旅客喜愛的春節旅遊勝地。

Skyscanner進一步分析，發現1月23日（四）小年夜是最多旅客選擇出發前往前10大熱門旅遊目的地的日子，其次是連續假期開始前的1月22日（三），有超過一半的旅客選擇在連續假期最初三天出發，根據經驗屆時機場將湧入大量出國人潮。業者建議，旅客出發當天最好提早到機場辦理相關手續。

想避開人潮的旅客，不妨安排26日之後再出發，價位也會相對比較便宜，像是新加坡、泰國及越南若選擇26日出發，平均機票價格會比23日出發便宜10~20%。若是想要前往英美地區旅遊的旅客，更是建議安排26日後出發，根據資料顯示，這一天飛往英國及美國的機票價格平均比23日便宜約25%。

此外，韓國、越南、菲律賓與其他華人地區都有慶祝農曆春節的習俗，因此部分店家在春節期間的營業時間可能會有所調整，出遊之前最好先做足功課，以免打亂原本排好的行程。

Skyscanner公布2020年春節期間台灣熱門旅遊目的地。圖／Skyscan...
Skyscanner公布2020年春節期間台灣熱門旅遊目的地。圖／Skyscanner提供
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