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參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

誰說攝護腺術後包尿布？中榮65%病友跟尿布說Bye Bye

2020-01-02 14:52聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

66歲黃姓男子106年因小便不順，就醫確診為攝護腺癌，同年在台中榮總接受機器手臂攝護腺根治手術，術後拔除尿管後沒有漏尿，術後至今即將屆滿3年，沒有其他不適症狀，病況穩定。 台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，台中榮總泌尿外科自104年發展機器人輔助，有八成的病友術後一個月內，就可以不需再使用尿布，甚至有65%病友在尿管拔除一周，不再仰賴尿布，這項明顯幫助病患提高生活品質的技術，獲國際重要醫學期刊認同及刊登，並榮獲今年SNQ國家品質標章獎肯定的殊榮。

裘坤元說明，膀胱排尿的控制，需仰賴膀胱頸及攝護腺遠端的內、外括約肌收縮而達成。然而，因為攝護腺的解剖位置，恰恰位於這兩個結構之間。早期攝護腺根治手術因無法避免括約肌受損，產生尿失禁的併發症，必須與尿布為伍，讓病患聞之色變、猶豫不決的主要原因。

裘坤元指出，台中榮總泌尿外科從94年開始致力推廣機器人手術，至今累積的病例數，仍居全國領先的地位，過去更是獲獎無數，備受推崇。近年本科推廣發展膀胱前空間保存的攝護腺癌根治手術，以及器官保存的癌症切除手術，是在癌症治療之外，更體察病友實際生活品質提昇的進階性手術技巧，至今已幫助超過三百位病友早日從癌症破壞手術後，重新拾回往日正常生理機能。今後，臺中榮總泌尿外科，亦當繼續努力，減少癌症病友身體及心理的創傷。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元（左二）說，台中榮總泌尿外科自104年發展機器人輔助，...
台中榮總泌尿外科主任裘坤元（左二）說，台中榮總泌尿外科自104年發展機器人輔助，有8成的病友術後一個月內，不需再使用尿布，甚至有65%病友在尿管拔除一周不再仰賴尿布，這項技術獲國際重要醫學期刊認同及刊登，並榮獲今年SNQ國家品質標章獎肯定的殊榮。圖／台中榮總提供
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台中榮總手術癌症

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