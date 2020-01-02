誰說攝護腺術後包尿布？中榮65%病友跟尿布說Bye Bye

66歲黃姓男子106年因小便不順，就醫確診為攝護腺癌，同年在台中榮總接受機器手臂攝護腺根治手術，術後拔除尿管後沒有漏尿，術後至今即將屆滿3年，沒有其他不適症狀，病況穩定。 台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，台中榮總泌尿外科自104年發展機器人輔助，有八成的病友術後一個月內，就可以不需再使用尿布，甚至有65%病友在尿管拔除一周，不再仰賴尿布，這項明顯幫助病患提高生活品質的技術，獲國際重要醫學期刊認同及刊登，並榮獲今年SNQ國家品質標章獎肯定的殊榮。

裘坤元說明，膀胱排尿的控制，需仰賴膀胱頸及攝護腺遠端的內、外括約肌收縮而達成。然而，因為攝護腺的解剖位置，恰恰位於這兩個結構之間。早期攝護腺根治手術因無法避免括約肌受損，產生尿失禁的併發症，必須與尿布為伍，讓病患聞之色變、猶豫不決的主要原因。