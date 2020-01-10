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不再『蟎』天過海，守護居家健康就這麼做！

2020-01-10 12:26文／ 宋鋼 提供

倒數不到一個月就要過年了！全家人歡聚圍爐之前，媽咪們最頭痛的一件大事，得先完成年終大掃除的大工程才能安心過好年。偏偏肉眼看不到的蟎蟲是危害家人健康最大的隱憂，它躲在床墊、寢具、沙發等各角落，都是肌膚會直接接觸到的地方，尤其台灣高溫潮濕的環境最適合塵蟎生長，就算定期清洗，也不確定是否有徹底剷除，讓重視全家人健康的父母相當困擾。

過年倒數，不少媽咪們開始煩惱年終大掃除。 圖／松下 提供
過年倒數，不少媽咪們開始煩惱年終大掃除。 圖／松下 提供
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蟎蟲的屍體、分泌物和排泄物全是過敏源，導致過敏性皮膚炎、哮喘病、支氣管炎、腎炎、過敏性鼻炎等患者越來越多，已占全國總人口近1/3。其中兒童過敏性哮喘患者比例最高，竟有800多萬人之多，80%就是塵蟎引起。這些數據實在太驚人，為了對抗蟎蟲這個罪魁禍首，除了隨時保持環境的清潔，媽咪們更渴望有效除蟎的工具來守護家人的健康。

健康意識抬頭，市面上出現能看見除蟎效果的無線吸塵器引來市場關注。 記者邱德祥／攝...
健康意識抬頭，市面上出現能看見除蟎效果的無線吸塵器引來市場關注。 記者邱德祥／攝影
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市面上就出現了一款可以透過燈號直接看見除蟎效果的無線吸塵器，這款Panasonic新上市的無線吸塵器MC-BD585，除蟎率高達99.99%，每分鐘可進行高達9,750~14,250次的高速拍打，讓塵蟎無所遁形，再加上微塵感知的設計，可偵測到肉眼看不見的塵螨與微塵，當紅燈亮起，代表偵測到灰塵或塵蟎並自動加強吸力，燈號熄滅即代表清除乾淨，效果一目了然，使用起來也更令人安心。但別忘了蟎蟲的屍體、分泌物和排泄物全是過敏源，吸塵器本身的清洗更不能掉以輕心只做半套。集塵筒配件包含濾網全都可拆卸水洗，每個環節都做好做滿，才能真的做到汙染源不殘留。

微塵感知，可偵測灰塵與塵蟎，吸淨效果看的見。 圖／松下 提供
微塵感知，可偵測灰塵與塵蟎，吸淨效果看的見。 圖／松下 提供
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集塵筒及濾網方便拆卸，全部都可水洗。 圖／松下 提供
集塵筒及濾網方便拆卸，全部都可水洗。 圖／松下 提供
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為更符合人性化使用，還有不少為媽咪量身訂做的貼心設計。包括1.2kg 超輕量，就算是天花板或較高處的窗簾，媽咪都能輕鬆抬舉操作。還有秘密武器─獨創可掀式壁咚吸頭，可貼合牆壁徹底除塵，薄型化設計能輕鬆深入傢俱、床底等狹窄縫隙，獨特的軟硬刷毛設計，不論是客廳地板、地毯，不同材質地板也都能駕馭，各處死角都不怕遺漏。

獨創可掀式壁咚吸頭的秘密武器，可貼合牆壁徹底除塵。 圖／松下 提供
獨創可掀式壁咚吸頭的秘密武器，可貼合牆壁徹底除塵。 圖／松下 提供
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1.2公斤輕量設計，讓媽咪輕鬆駕馭。 記者邱德祥／攝影
1.2公斤輕量設計，讓媽咪輕鬆駕馭。 記者邱德祥／攝影
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有了這款守護家人健康的好幫手，新的一年不再『蟎』天過海，對媽咪們來說，最在乎的新年希望，就是家人們健健康康，遠離過敏困擾。

守護家人的好幫手，遠離過敏困擾。 圖／松下 提供
守護家人的好幫手，遠離過敏困擾。 圖／松下 提供
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