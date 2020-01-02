去年有連續41天未觀測到太陽黑子 可能觀測史第八長

2019年太陽活動相對顯得非常緩和。中央氣象局太空天氣作業辦公室回顧2019年的太空天氣狀態，全年多達273天沒有在太陽表面上（面對地球側）觀測到有太陽黑子存在，比去年多出了64天。而從11月13日至12月24，更長達連續41天沒有太陽黑子（Spotless Days）存在，不僅是去年最長的紀錄，也有可能成為觀測歷史上第八長的間距。

去年雖然沒有劇烈的太陽風暴發生，但仍然有一些事件發生。從太陽黑子相對數（Wolf Number）來看，2019年的太陽黑子數比起2018年整體偏低。最高太陽黑子相對數出現在3月21日，有兩群太陽黑子讓數值到38。另外，在4月7日至4月21日和5月4日至5月18日，都有連續長達15天觀測到太陽黑子存在，也是今年連續紀錄中最久的兩次。

另外，今年足以影響到高頻（HF）通訊的太陽閃焰總共發生了66次，最劇烈的事件是發生在5月6日，等級為C9.9。用NOAA的太空天氣預報中心所使用的無線電干擾指數，會讓指數達到R1以上的太陽閃焰發生次數和去年一樣為0。

今年所記錄到最高太陽風風速出現在9月1日，達到每秒917.91公里。最低太陽風風速則為3月24日的每秒266.60公里。至於密度極大值為8月21日的每立方公分有169.50個，極小值出現在7月4日，只有每立方公分0.6個。

雖然太陽活動較為緩和，但實際上，高速太陽風和行星際磁場變化仍會對地球磁場造成擾動，甚至導致磁暴的發生。2019年合計發生磁暴的天數為20天，每月平均1-2次。