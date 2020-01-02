去年PM2.5排名 高屏最糟 愈南愈差

根據環團統計，高雄地區年平均PM2.5濃度數值全台第一，圖為高雄大社工業區煙囪與市區緊鄰。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台灣空氣健康行動聯盟今天公布去年我國空氣品質PM2.5（細懸浮微粒）調查，高屏空品區年均值26.1微克／立方米最糟，雲嘉南與中部空品區分別位居第二與第三差。

若以縣市來看，高雄市的空品最差，環團呼籲高屏出身的蘇貞昌和陳其邁內閣應將行政院、環保署、台電等南遷高雄，共體時艱。

台空健盟統計台澎金馬的76個環保署測站去年空品數據，去年台澎金馬PM2.5 年均濃度為19.8微克／立方米，花東空品區10.4最佳，不含陽明測站的北部空品區為16.6，竹苗空品區18，中部空品區22.1，雲嘉南空品區23.6，高屏空品區則為26.1。西部台灣空品從北到南，愈南愈糟。

去年各縣市PM2.5年均排行前五糟是高雄市26.1、屏東縣26.0、嘉義市25.8、台南市24.9，以及金門、嘉義縣都是23.7。

石化、鋼鐵工業多

台空健盟理事長葉光芃表示，高雄空品最糟是因石化、鋼鐵工業多，又有興達燃煤電廠等，其他南部縣市即使本身沒工業區，也因處於下風區、位於中央山脈旁空氣擴散不良等原因，遭其他縣市空汙擴散所致。金門則是受福建所害。

葉光芃說，統計台澎金馬測站，全年計有27%天數屬WHO準則認定的（每年不可有超過兩天的日均值大於25微克／立方米）超標日，更有9%是大於35.5的橘害日。在雲嘉南和高屏空品區，去年更高達45%天數雙雙為橘害和不符合WHO健康準則（不得超過10微克／立方米）的PM2.5超標日。

高雄是台北2倍髒

葉光芃說，比較台電所在的台北古亭測站和高雄左營站，顯示高雄左營空品全年是台北古亭的兩倍髒，PM2.5年均值濃度是台北古亭測站的兩倍以上，甚至連非空汙季的夏天也如此。比較兩站的紅害天數、橘害天數、超過WHO標準的天數，左營更分別是古亭的16倍、十倍和四倍。

統計顯示，台北和新北的PM2.5空品差距愈拉愈大，PM2.5年均濃度差距從2.2微克／立方米拉大為2.6微克／立米。葉光芃說，他肯定新北市長侯友宜努力，台北市長柯文哲則應再加強。