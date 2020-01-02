親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

德國「天燈」釀禍？跨年火燒動物園的空降危機空降危機

黑鷹墜機！機上13人8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難

去年PM2.5排名 高屏最糟 愈南愈差

2020-01-02 14:20聯合晚報 記者何定照／台北報導

根據環團統計，高雄地區年平均PM2.5濃度數值全台第一，圖為高雄大社工業區煙囪與...
根據環團統計，高雄地區年平均PM2.5濃度數值全台第一，圖為高雄大社工業區煙囪與市區緊鄰。 記者劉學聖／攝影
分享

台灣空氣健康行動聯盟今天公布去年我國空氣品質PM2.5（細懸浮微粒）調查，高屏空品區年均值26.1微克／立方米最糟，雲嘉南與中部空品區分別位居第二與第三差。

若以縣市來看，高雄市的空品最差，環團呼籲高屏出身的蘇貞昌和陳其邁內閣應將行政院、環保署、台電等南遷高雄，共體時艱。

台空健盟統計台澎金馬的76個環保署測站去年空品數據，去年台澎金馬PM2.5 年均濃度為19.8微克／立方米，花東空品區10.4最佳，不含陽明測站的北部空品區為16.6，竹苗空品區18，中部空品區22.1，雲嘉南空品區23.6，高屏空品區則為26.1。西部台灣空品從北到南，愈南愈糟。

去年各縣市PM2.5年均排行前五糟是高雄市26.1、屏東縣26.0、嘉義市25.8、台南市24.9，以及金門、嘉義縣都是23.7。

石化、鋼鐵工業多

台空健盟理事長葉光芃表示，高雄空品最糟是因石化、鋼鐵工業多，又有興達燃煤電廠等，其他南部縣市即使本身沒工業區，也因處於下風區、位於中央山脈旁空氣擴散不良等原因，遭其他縣市空汙擴散所致。金門則是受福建所害。

葉光芃說，統計台澎金馬測站，全年計有27%天數屬WHO準則認定的（每年不可有超過兩天的日均值大於25微克／立方米）超標日，更有9%是大於35.5的橘害日。在雲嘉南和高屏空品區，去年更高達45%天數雙雙為橘害和不符合WHO健康準則（不得超過10微克／立方米）的PM2.5超標日。

高雄是台北2倍髒

葉光芃說，比較台電所在的台北古亭測站和高雄左營站，顯示高雄左營空品全年是台北古亭的兩倍髒，PM2.5年均值濃度是台北古亭測站的兩倍以上，甚至連非空汙季的夏天也如此。比較兩站的紅害天數、橘害天數、超過WHO標準的天數，左營更分別是古亭的16倍、十倍和四倍。

統計顯示，台北和新北的PM2.5空品差距愈拉愈大，PM2.5年均濃度差距從2.2微克／立方米拉大為2.6微克／立米。葉光芃說，他肯定新北市長侯友宜努力，台北市長柯文哲則應再加強。

PM2.5

延伸閱讀

PM2.5排行榜出爐金門排第5 金門環保局...

環團推估全台因PM2.5早逝者 年約1.2萬...

PM2.5最糟嘉義縣排第6 環保局長：要加強...

影／台灣健康空氣行動聯盟 2019全年PM2...

高雄連三年PM2.5最高 環保局：下半年24...

去年度PM2.5排行榜出爐 高雄連三年最糟

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

毛爸毛媽有福了！北捷1/4起試辦中大型寵物車專用車廂

2020-01-02 12:36

環團推估全台因PM2.5早逝者 年約1.2萬人

2020-01-02 11:47

去年度PM2.5排行榜出爐 高雄連三年最糟

2020-01-02 11:24

保障我國農民 8項紅豆貨品關稅調增1年

2020-01-02 12:59

PM2.5排行榜出爐金門排第5 金門環保局：都是境外汙染

2020-01-02 12:45

2020第一發 刮刮樂「2,000萬超級紅包」領銜登場

2020-01-02 11:04

春節7天連假 國道0到5時全線免收費

2020-01-02 14:34

再搶一波！台鐵春節西部線車票明晨開賣

2020-01-02 14:33

高市：去年下半年首見無PM2.5紅害站日

2020-01-02 14:31

環署：中南部空氣品質已改善很多

2020-01-02 14:26

環團推估：台灣年約12000人因PM2.5早逝

2020-01-02 14:22

新光醫跨海救人 帛琉病患轉診來台破3000人次

2020-01-02 14:22

氣象局判斷：雲層有比較厚

2020-01-02 14:12

去年有連續41天未觀測到太陽黑子 可能觀測史第八長

2020-01-02 13:18

2020年春節假期出遊 全攻略看這裡

2020-01-02 13:01

新光醫跨海救人 帛琉重症病人轉診來台破3000人

2020-01-02 11:52

「2000萬超級紅包」刮刮樂再上市 今年賓士車多兩輛

2020-01-02 11:44

紅害站日數降低 環保署指中南部空品持續改善

2020-01-02 11:38

PM2.5最糟嘉義縣排第6 環保局長：要加強區域聯防

2020-01-02 11:36

影／台灣健康空氣行動聯盟 2019全年PM2.5排行榜出爐

2020-01-02 11:35

PM2.5最糟屏縣又上榜 環保局：六成來自縣外汙染源

2020-01-02 11:34

高雄連三年PM2.5最高 環保局：下半年24小時均值無紅害

2020-01-02 11:29

微創手術切除大腸癌惡性腫瘤 傷口小隔天就可下床

2020-01-02 11:02

春節每日0至5時 國道全線暫停收費

2020-01-02 10:49

春節台鐵東部開賣10分鐘狂掃22萬張 西部幹線明晨搶

2020-01-02 10:33

男女對醫美看法大不同 醫師籲專業諮詢最重要

2020-01-02 10:23

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:50

氣象局：把握未來一周好天氣 東北季風下周三、四報到

2020-01-02 09:33

彭啟明：投票日前三天轉涼 低溫掉到14-15度

2020-01-02 08:02

吳德榮：下周三冷空氣南下 有模擬達大陸冷氣團

2020-01-02 07:48

迎二○二○年第一道曙光！金色合歡山 浪漫阿里山

2020-01-02 00:12

搶紫南宮錢母 9萬人排8公里

2020-01-02 00:07

健康你我他╱改革實驗3招 不怕身材走鐘

2020-01-02 00:05

大武衛所24小時+遠距看診 南迴曙光

2020-01-01 23:46

免洗餐具只管店家 減量有限

2020-01-01 23:40

治痘痘外用A酸 有致畸胎疑慮 要加警語

2020-01-01 23:36

百貨公司禁免洗餐具8縣市先上路 新北開2罰單

2020-01-01 23:34

三階公費流感開打 預估春節前用罄

2020-01-01 23:31

健康主題館／心臟衰竭 比癌症可怕

2020-01-01 23:29
看更多

熱門文章

吃貨必備快下載 基隆港畔散步地圖吃喝玩樂一次蒐錄

2020-01-01 15:08

吳德榮：下周三冷空氣南下 有模擬達大陸冷氣團

2020-01-02 07:48

氣象局：把握未來一周好天氣 東北季風下周三、四報到

2020-01-02 09:33

2020年全新出發！12星座1月財運 誰能賺進大筆年終

2020-01-02 09:33

流感疫苗B流病毒株「0吻合」 醫鼓勵繼續接種多戴口罩

2020-01-01 19:25

每日星座運勢／天蠍專業技能得好評 好運不斷靠近

2020-01-02 00:00

去年度PM2.5排行榜出爐 高雄連三年最糟

2020-01-02 11:24

春節台鐵東部開賣10分鐘狂掃22萬張 西部幹線明晨搶

2020-01-02 10:33

元旦擴大限用免洗餐具 首日稽查新北開出2張罰單

2020-01-01 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top