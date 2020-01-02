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毛爸毛媽有福了！北捷1/4起試辦中大型寵物車專用車廂

2020-01-02 12:36聯合報 記者郭頤／台北即時報導

邁入新年，對於身為毛爸毛媽的民眾也有好消息，台北捷運公司今宣布，1月4日起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中大型寵物推車專用車廂，讓毛爸毛媽不必再擔心毛孩的搭車問題，全家出遊更輕鬆，該措施預計試辦6個月，後續視試辦結果評估是否擴大辦理。

現在家中飼養毛孩的民眾越來越多，不少店家也陸續推動寵物友善環境，不過以往民眾若想帶著毛孩一塊搭捷運，還需考慮毛孩大小，按北捷現行規定，小於長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱、寵物車(僅計算本體，不含支架及輪子）才可上車，也就是說幾乎只有小型犬大小的寵物符合規定。

考量飼養中大型寵物民眾的乘車需求，北捷1月4日起自淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，試辦中大型寵物推車專用車廂，比照旅客「假日」攜帶自行車搭捷運方式，長、寬、高(僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子)總和超過175公分、小於210公分的寵物車，可於假日購買「攜帶寵物車單程票」(人車合一、不限里程，每張新台幣80元)，由公務門進出，並僅限停放於捷運第一節及最後一節車廂。

至於長、寬、高總和小於175公分，但超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物車，則同樣在假日時段，開放淡水信義線19個車站由無障礙閘門進出，並僅限停放第一節及最後一節車廂，但「不須另行購票」。

小於長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱、寵物車(僅計算本體，不含支架及輪子）、小籠或小容器，則比照一般行李辦理，不須另行購票，不限時段、車站、閘門進出，也不限停放車廂。

北捷1月4日起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中...
北捷1月4日起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中大型寵物推車專用車廂，讓毛孩家庭出遊更輕鬆，該措施預計試辦6個月。記者郭頤／攝影
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寵物淡水捷運

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