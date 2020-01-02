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嘉義市PM2.5全台第三 市府：去年藍天日數比率創新高

2020-01-02 12:00聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市環保局今天針對去年PM2.5（細懸浮微粒）年平均值排名第三名表示，嘉義市自行產生的空氣汙染物不多，卻因地理環境因素，秋冬季節常受上風處汙染物移入影響，有八成以上是來自外地的空汙。

嘉義市去年成立清淨空氣推動委員會，除了藉由跨局處合作持續自我減量外，更提升空氣汙染跨區合作聯防力道。共同努力後，去年嘉義市藍天日數比率（AQI<100）達78%創新高外，PM2.5濃度也持續下降。

PM2.5年平均自動值由2018年27.8微克／立方公尺，降至2019年24.4微克／立方公尺（改善率全國第5名）。年平均手動值由107年24.1微克／立方公尺降至108年22.9微克／立方公尺（統計至去年12月11日）。

環保局指出，嘉義市積極整合各局處資源，從「民眾生活圈」減量做起，包括促成國中小學校園燃油鍋爐100%汰換成低汙染性燃料，另淘汰高汙染二行程機車，讓該類機車上路率降至0.81%，提供電動車友善使用環境，充電站密度1.5站／平方公里為全國最高。還有搭乘大眾運輸享優惠、公告兩處空氣品質維護示範區、寺廟響應空氣汙染自主管理達100%、強化餐飲業設置空汙防制設施等。

清淨空氣委員會深化跨局處合作，由工商產業組、交通運輸組、環境改善組、教育宣導組四組，從源頭減汙、防護教育及至跨縣市區域合作，整合推動政策，例如發展綠色低汙染永續產業、無油煙餐飲業、打造綠色交通、降低市民空汙暴露風險等11項質化績效指標、38項行動策略。

對外則持續強化區域合作夥伴關係，參與「空氣汙染跨區合作預防應變小組會議」、「中台灣區域治理平台」、「雲嘉南高屏空氣品質防制區交流會」等區域合作平台，共同擬定改善目標及行動策略，擴大合作量能，共同促進區域空氣品質、空品改善幅度再提升。

嘉義空氣汙染PM2.5

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