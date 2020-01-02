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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

新光醫跨海救人 帛琉重症病人轉診來台破3000人

2020-01-02 11:52聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣國際醫療發光。41歲的帛琉國家醫院門診副護理長KADOILTELATK，過去沒特殊疾病或手術，因長期左下腹痛、便秘、體重減輕5公斤。在帛琉當地醫院治療未果腹痛持續而轉診至台灣，新光醫院外科醫師方躍霖電腦斷層等檢查下，診斷為乙狀結腸憩室炎破裂合併膿瘍，經安排達文西手術切除並清除結腸膿腫，術後復原良好。

新光醫院今舉行記者會，出版「跨海的守護者-新光醫院扎根帛琉醫療的故事」一書，記錄包含如KADOILTELATK、帛琉游泳小將諾艾車禍轉診來台等多位帛琉患者的故事。KADOILTELATK今也出席，她特別感謝新光醫療團隊。她說自己是護理人員平時也注重身體，仍生了一場大病，感謝新光的治療與照顧，讓她健康並恢復工作崗位。

新光醫院副院長洪子仁表示，帛琉全國只有1間醫院、3間診所及小型的社區醫療中心，新光醫院從2007年起就發展國際醫療並與帛琉合作提供醫療服務，2013年更與帛琉簽訂健保轉診合約，開始進行跨國轉診至新光醫院。至今平均每天5至7人在新光住院、累計逾3000人次帛琉急重症病患來台就醫。

洪子仁說，該合約內容保障帛琉民眾就醫權益，若有當地醫療技術、設備等無法持續救治等患者，皆可透過申請來台至新光醫院治療。其中80%費用有帛琉當地健保保險給付，民眾只需自付20％，因此逐漸擴大國際醫療服務。而新光國際醫療團隊目前一年也會造訪帛琉3次，院長侯勝茂更去了7次，檢視患者術後狀況，並舉行病友會交流觀念。

洪子仁說，據院內統計，轉診病人前三大疾病為心血管、骨折與骨外傷、癌症治療，而心血管疾病也與帛琉當地人民飲食造成肥胖有關。因此新光醫院在2015年也前進帛琉校園推動飲食觀念、營養師協助改變營養午餐內容，增添更多蔬果，扎根營養觀念。

KADOILTELATK（左）感謝治療她的新光醫院外科醫師方躍霖（右），兩人合影...
KADOILTELATK（左）感謝治療她的新光醫院外科醫師方躍霖（右），兩人合影。記者簡浩正／攝影
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KADOILTELATK（左）今也出席，她特別感謝新光醫療團隊的治療與照顧，讓她...
KADOILTELATK（左）今也出席，她特別感謝新光醫療團隊的治療與照顧，讓她健康並恢復工作崗位。記者簡浩正／攝影
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新光醫院今舉行記者會，出版「跨海的守護者-新光醫院扎根帛琉醫療的故事」一書，記錄...
新光醫院今舉行記者會，出版「跨海的守護者-新光醫院扎根帛琉醫療的故事」一書，記錄多位帛琉患者轉診來台的故事。記者簡浩正／攝影
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帛琉患者健保

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