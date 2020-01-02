環團推估全台因PM2.5早逝者 年約1.2萬人

葉光芃說，根據歐盟這項調查，有五國的PM2.5年均值都在6微克／立方米以下，包括冰島（4.8）、芬蘭（5.1）、瑞士（5.7）、愛斯托維亞（5.9）和挪威（5.9）。但即使如此，以瑞士來說，PM2.5都造成當年9851人早逝。

葉光芃表示，另據加拿大衛福部報告，該國PM2.5年均值／6.1微克立方米，推估每年仍平均造成9700人早逝。該國亞伯特省的人口數和新北市接近，每年因PM2.5空汙早逝也有740人。如此推估，台灣北部最佳的新北市PM2.5年均值為加拿大兩倍以上，恐也每年造成1500人以上早逝。

葉光芃說，2019年台澎金馬PM2.5 年均濃度為19.8微克／立方米，和以上各國比較都高許多，建議環保署應對PM2.5標準值定期檢討並修訂長程目標，建議下降至年平均10微克／立方米，符合WHO（世界衛生組織）健康準則。