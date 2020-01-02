環團推估全台因PM2.5早逝者 年約1.2萬人
去年PM2.5（細懸浮微粒）排行榜揭曉，台灣空氣健康行動聯盟理事長葉光芃表示，根據歐盟調查的2016年數字，法國推估因PM2.5而早逝者共3萬3200人、德國5萬9600人。他依人口數及各國PM2.5值推估，台灣每年因PM2.5而早逝者應約1萬2000人，但衛福部、國家衛生研究院等始終未作相關調查，認為應立即做全面調查。
葉光芃說，根據歐盟這項調查，有五國的PM2.5年均值都在6微克／立方米以下，包括冰島（4.8）、芬蘭（5.1）、瑞士（5.7）、愛斯托維亞（5.9）和挪威（5.9）。但即使如此，以瑞士來說，PM2.5都造成當年9851人早逝。
葉光芃表示，另據加拿大衛福部報告，該國PM2.5年均值／6.1微克立方米，推估每年仍平均造成9700人早逝。該國亞伯特省的人口數和新北市接近，每年因PM2.5空汙早逝也有740人。如此推估，台灣北部最佳的新北市PM2.5年均值為加拿大兩倍以上，恐也每年造成1500人以上早逝。
葉光芃說，2019年台澎金馬PM2.5 年均濃度為19.8微克／立方米，和以上各國比較都高許多，建議環保署應對PM2.5標準值定期檢討並修訂長程目標，建議下降至年平均10微克／立方米，符合WHO（世界衛生組織）健康準則。
葉光芃也指出，不少研究都顯示，PM2.5濃度每增加10微克／立方米，相關每日全因死亡率、心血管疾病死亡率和呼吸系統疾病死亡率分別增加0.68%、0.55%和0.74%；若在年均PM2.5濃度較低的地區，上述關聯更明顯。許多醫學研究證實，每日死亡率始終隨著PM2.5濃度的增加而增加，台灣應更正視PM2.5造成的風險。
留言