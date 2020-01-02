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「2000萬超級紅包」刮刮樂再上市 今年賓士車多兩輛

2020-01-02 11:44聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

迎接2020年，台彩今新推出5款刮刮樂，總獎項高達1012萬個，總獎金共106億元。延續去年過年最受歡迎的刮刮樂「2000萬超級紅包」今天再次上市，頭獎同樣2000萬元，並延續去年春節首創的二獎「200萬元加賓士車」，總獎金逾74億元，是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。

台彩延續去年春節最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，去年首創「200萬元加賓士車」獎項造成市場熱銷、供不應求，今年為滿足消費者的期待，「2000萬超級紅包」發行金額從去年80億元增加到100億元，總獎金逾74億元，創歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高。

台彩總經理蔡國基，去年「2000萬超級紅包」首創二獎有賓士車，很多經銷商說過年還沒結束就賣完了，所以今年特別增加發行額，並且增加獎項數目，三個頭獎2000萬維持過往紀錄，二獎去年僅5個，今年多出2個，一百萬獎項從去年300個，今年增加到400個。

此外，台彩同步宣布上市4款新刮刮樂，也是消費者喜愛的熱銷款，包括「贏家對決」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及「超速777」。2020年首波發行的5款刮刮樂總獎項高達1012萬個，總獎金106億元，100萬元以上獎項共有523個，是刮刮樂歷年單次發行100萬以上獎項個數最多的一次。

蔡國基表示，去年刮刮樂整年度銷售金額623億元，較2018年成長113億元，年增22%。首要歸功於去年春節前發行的刮刮樂「2000萬超級紅包」首創賓士車商品獎項，市場反應熱烈，帶動春節買氣，為去年刮刮樂總銷售奠定良好的基礎。

刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，有3個頭獎2000萬元；二獎「200萬元加賓士車」共7個，車款選用每部市價約160萬元的賓士「A180Sedan」，商品獎項總價值高達1120萬元；三獎100萬元個數增加至400個，比去年發行多100個，總獎金逾74億元，總中獎率69.33%。

此外，台彩表示，去年12月1日起,彩券中獎課稅門檻由2000元提高到5000元，因此今年「2000萬超級紅包」也特別規畫超過48萬個5000元獎項，較去年發行增加逾96萬個5000元，個數創史上最多。

同日上市的還有每張售價500元、訴求消費者刮中就赢錢的「贏家對決」，兩款售價200元的「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及售價100元的「超速777」。「赢家對決」共有5個頭獎300萬元，每張售價500元，最小獎項600元，只要消費者刮中獎，就保證赢錢。

台彩今宣布推出2020年首波5款新刮刮樂。記者戴瑞瑤／攝影
台彩今宣布推出2020年首波5款新刮刮樂。記者戴瑞瑤／攝影
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去年春節最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」今宣布再次上市。記者戴瑞瑤／攝影
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刮刮樂紅包台彩

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