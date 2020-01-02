紅害站日數降低 環保署指中南部空品持續改善

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃上午舉行記者會，發布2019全年PM2.5排行榜。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台灣空氣健康行動聯盟今天公布去年空氣品質排行榜，中南部幾乎都比北部差，呼籲應將行政院、環保署、台電等南遷高雄，共體時艱。環保署表示，各地空氣品質持續改善中，以去年為例，全國的細懸浮微粒PM2.5濃度已經降到每立方公尺12.3微米，目前針對中南部也有更多改善措施，空氣品質持續改善中。

環保署空保處長蔡孟裕表示，中南部的空品狀況已經改善非常多。以中部為例，全年紅害站日數從104年227站降到108年11月底只有21站，高屏則從323站降到68站日數，全國PM2.5濃度也從104年的每立方公尺22微米降到去年12.3微米，顯示空氣品質改善中。

至於環保團體要求，台灣空氣品質標準應該要比照國際WHO（世界衛生組織）標準，蔡孟裕表示，WHO標準是未來努力目標。他說，空汙法規定每四年檢討一次空氣品質標準，並依照當地的空氣跟技術進行後續空品標準的檢討。目前已經先針對懸浮微粒PM10，以及PM2.5氮氧化物、硫氧化物等進行加嚴管制。

至於中南部的空氣品質糟糕如何改善，蔡孟裕表示，現有的鍋爐管制、汰換柴油車等措施，主要都著重在中南部，預計中南部的空氣品質會越來越改善。至於有些測站如左營的空氣品質特別差，蔡孟裕表示，由於空氣是互相流通的，不會只談單一測站，會著重在整體空氣品質改善。