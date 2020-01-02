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PM2.5最糟嘉義縣排第6 環保局長：要加強區域聯防

2020-01-02 11:36聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

2019全年全台PM2.5排行榜公布，台灣健康空氣行動聯盟指出，去年嘉義縣與金門縣平均值都是23.7，金門排第5，嘉義縣第6。環保局長張根穆對此成績排名不滿意，他說，環保局積極採取防汙措施，並與雲嘉南區域聯防管制。

張根穆說，環保署訂嘉義縣PM2.5平均值目標是18，距目前23.7平均值還有努力空間。嘉義縣九成來自境外空汙，不過空汙品質去年與前年比較已有大幅改善。嘉縣針對境內主要汙染源裸露農地的揚塵，以及移動汙染源二行程機車，加強補助管理汰換。全縣還剩2萬輛二行程機車，其中四成屬未使用的「死車 」，環保局積極清理。

張根穆表示，為改善空汙，雲嘉南區域聯防，每周開會定防汙策略，環保署督導改善。對台灣健康空氣行動聯盟公布去年全台空氣品質年報，嘉縣成績不滿意，會加強改善。

為推動農耕機具汙染減量，日前聯合台糖展示2具新安裝濾煙器農耕機，降低黑煙排放，由秘書長羅木興與台糖副總經理洪火文共同簽署環保合作意向書，宣示持續合作改善空氣品質，台糖將善盡企業社會責任。

張根穆說，加裝濾煙器，每台農耕機具每年總計可削減0.19公噸PM2.5排放，不透光煙度由安裝前的8.2m-1，大幅降低至0.03m-1，機具排煙除汙率仍高達 99%。未來嘉縣台糖所有農耕機具都改善完成，每年總計將削減6.6公噸PM2.5排放。

嘉義縣環保局為推動農耕機具汙染減量，日前聯合台糖公司在縣治展示2具新安裝濾煙器的...
嘉義縣環保局為推動農耕機具汙染減量，日前聯合台糖公司在縣治展示2具新安裝濾煙器的農耕機，降低黑煙排放。圖／環保局提供
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嘉義縣環保局為推動農耕機具汙染減量，日前聯合台糖公司在縣治展示2具新安裝濾煙器的...
嘉義縣環保局為推動農耕機具汙染減量，日前聯合台糖公司在縣治展示2具新安裝濾煙器的農耕機，降低黑煙排放。圖／環保局提供
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PM2.5嘉義金門

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