高雄連三年PM2.5最高 環保局：下半年24小時均值無紅害

台灣健康空氣行動聯盟今天公布去年全台空氣品質年報，指2019全年全台PM2.5排行榜中，高雄市連續三年名列第一。 高雄市環保局代理局長吳家安表示，高雄是全國的細懸浮微粒PM2.5最嚴峻的地區，環保局持續推出各項重拳措施，以及加嚴的標準，高雄市2019年下半年也首次出現24小時平均值沒有PM2.5紅害站日的記錄。

吳家安表示，根據PM2.5的國家標準檢測方法，高雄市的PM2.5從2018年的21.7微克/立方米，已經降至20.4微克/立方米以下。當然光是這樣還是不足以保障民眾的健康及環境品質，環保局會持續努力，推出多管齊下的策略，加速改善高雄市的空氣品質。

高雄市環保局空噪科指出，市府去年推動興達電廠秋冬停機減煤，各工廠鍋爐燃油改燃氣汙染改善協商輔導等措施，並配合投資汙染防制設備、燃油燃煤改燒天然氣及秋冬降載減排後，空汙排放明顯減量。去年上半年高雄市工廠空汙費收入，較去年同期減少1771萬元，減少了11%。