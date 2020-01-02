去年度PM2.5排行榜出爐 高雄連三年最糟

台灣空氣健康行動聯盟今公布去年空氣品質PM2.5（細懸浮微粒）排行榜，指全台以南部高屏空品區年均值26.1微克／立方米最糟，雲嘉南空品區23.6其次，中部空品區22.1第三，全台又以高雄最糟，呼籲高屏出身的蘇貞昌、陳其邁內閣應將行政院、環保署、台電等南遷高雄，共體時艱。

台空健盟連夜統計台澎金馬的76個環保署測站去年空品數字，熱騰騰去年全年PM2.5排行榜出爐。台空健盟理事長葉光芃表示，他們已是第九年公布空品年報，環保署雖稱空品改善，但因空品標準門檻太低，將PM2.5「良好」值訂於15.4以下。然而這數值是學美國1999年用的數字，美國早在2012 年改為12以下才是「綠色」低風險值，呼籲環保署更改。

這項統計顯示，2019年台澎金馬PM2.5 年均濃度為19.8微克／立方米，花東空品區10.4最佳，不含陽明測站的北部空品區為16.6，竹苗空品區18，中部空品區22.1，雲嘉南空品區23.6，最南部的高屏空品區則為26.1。整體顯示西部台灣空品從北到南越來越糟。

統計顯示，去年全台縣市PM2.5年均排行前五名是高雄市26.1、屏東縣26、嘉義市25.8、台南市24.9、金門23.7。葉光芃表示，高雄最糟，是因石化、鋼鐵工業多，又有興達燃煤電廠等，其他南部縣市即使本身沒工業區，也因處於下風區、位於中央山脈旁空氣擴散不良等原因，遭其他縣市空汙擴散所致。金門則是受福建所害。

葉光芃說，統計台澎金馬測站，全年計有27%天數，屬世界衛生組織（WHO）準則認定的超標日（每年不可有超過兩天的日均值大於25微克／立方米），更有9%是大於35.5的橘害日。

而在雲嘉南和高屏空品區，去年更高達45%天數雙雙為橘害和不符合WHO健康準則（不得超過10微克／立方米）的PM2.5超標日。

葉光芃表示，若以年均值12微克／立方米的美國PM2.5管制標準來判定，全台僅陽明山、恆春、台東和宜蘭等測站達標；若以PM2.5年均值不可超過10微克／立方米的WHO準則判定，更只陽明山和恆春兩測站達標。

葉光芃也指出，若比較台電所在的台北古亭測站和高雄左營站，顯示高雄左營空品全年是台北古亭的兩倍髒，PM2.5年均值濃度是台北古亭測站的兩倍以上，甚至連非空汙季的夏天也如此。比較兩站的紅害天數、橘害天數、超過WHO標準的天數，左營更分別是古亭的16倍、10倍和4倍