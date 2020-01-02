微創手術切除大腸癌惡性腫瘤 傷口小隔天就可下床

一名50多歲的病患罹患大腸癌，經醫師施以「微創右結腸全腸系膜及D3淋巴結廓清」手術，2個小時成功切除右結腸惡性腫瘤，因傷口小、疼痛度低，患者當天就可下床，術後隔天正常飲食、第4天即出院，恢復良好。微創右結腸手術的治癒率高，但難度高、風險大，院方特別透過視訊，邀集全國約40位大腸直腸專長的醫師一起觀摩，互相交流。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科主任沈名吟表示，此手術有3項特點，第一是肚子只有3到4個小傷口，可讓病患的術後疼痛降低，減少腹壁傷害；第二是所有手術切除及腸道重建、吻合都在腹腔內進行，讓正常組織傷害受損機率降低、加快術後恢復速度。

最重要的是第三點，使用3D腹腔鏡新式器械，可完整切除右結腸全腸系膜，清除上腸系膜動靜脈淋巴結，將所有可能轉移侵犯的淋巴組織清除乾淨，達到最徹底完整的手術，增加大腸癌病患的治癒率。

而微創手術病人術後恢復進食較快、手術傷口較小且疼痛度較低、通常在術後第一天就可以下床，住院4到5天即可出院，微創手術也優於一般腹腔鏡微創手術，治癒率更高。

沈名吟提醒，大腸直腸癌的初期症狀並不明顯，容易疏忽或遺漏，若出現排便出血、貧血、腹痛、食慾不振、體重減輕、糞便形狀變細等症狀，一定要立刻就醫。