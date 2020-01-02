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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

春節每日0至5時 國道全線暫停收費

2020-01-02 10:49聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

農曆春節即將到來，交通部高速公路局今天發布春節連假國道交通疏導措施，表示去年台61線西濱快速公路全線通車，建議往返新竹、台南地區間的用路人，可多利用幸福公路替代國1國3新竹-台南地區雙向易壅塞路段。

交通部交管組組長卓明君表示，國道春節初一到初三，新竹以南如台中路段、彰化路段南下，都會有一些壅塞。現在多一條台61可以開，建議目的地在西部的話，可以走西濱。

高公局表示，用路人如要開車出門，於初一至初三南向多利用下午一時後，初三至初五，北向多利用上午10時前出門，可以避免壅塞。

春節相關收費措施包括， 單一費率75折、取消每日20公里優惠里程。此外，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、每日0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制方面，1月25日（初一）至27日（初三）每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。1月27日（初三）及28日（初四）每日13至18時，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制等等。

現有開放路肩措施照常實施外，1月23日至1月29日每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛， 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

高公局表示，相關交通疏導措施可看「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況。

台61西濱快速公路。圖／本報資料照片
台61西濱快速公路。圖／本報資料照片
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高乘載管制新竹春節

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