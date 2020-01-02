春節台鐵東部開賣10分鐘狂掃22萬張 西部幹線明晨搶

台鐵局今凌晨開賣今年春節車票。本報資料照片 分享 facebook 東部幹線春節搶票大戰今凌晨登場，這是台鐵首次推出「效能版」網頁訂票服務。台鐵局資料顯示，截至上午9時，總計完成22萬5808筆、43萬9588張訂票。明天凌晨零時，西部幹線車票開賣。

台鐵局運務處營業科科長許民杰說，開賣10分鐘完成11萬餘筆，約22萬張訂票。台北往花蓮、台東方向，除夕前兩天、1月22日12時以後，至1月23日晚上6時前，長途自強號座位已售完。

台東、花蓮往台北方向，1月28日（初四）8時以後至1月29日（初五）晚上8時以前，長途自強號座位也已完售；台東往高雄方向1月28、29日，上午11時到下午5時長途自強號同樣售罄。

至於春節加開的北花對號區間快車，許民杰說1月23到25日（小年夜至初一）台北往花蓮5684、5686次座位已售完，1月28、29日（初四、初五）花蓮往台北5685、5687、5689次座位已售完。

為了讓旅客熟悉及使用該網頁介面，台鐵從今天到明天，每天凌晨1時到晚上7時59分在訂票網站增加春節訂票效能版網頁。車站的站名以下拉式選單（可輸入車站代碼）方式取代地圖與分區模式，加快網頁處理速度。不過花蓮及台東的實名制車票，仍於各該專區訂票。

許民杰說，效能版網頁推出後，同一時間在線人數可容納60萬人，今天沒有當機，相當順暢。在線人數在預期之內，民眾也示訂票比往年順暢，但熱門尖峰段仍是秒殺。

1月21日起至1月30日止計10天，台鐵全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號114列、莒光號45列、復興號36列，共計195列次；西部幹線加開自強號31列、莒光號17列、復興號及區間車28列，共計76列次。

3日凌晨0時，開放預訂1月17日至30日西部幹線各級對號列車乘車票；4日凌晨0時，開放預訂1月22、23、28、29日春節加開的實名制列車乘車票。