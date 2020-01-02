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不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

送萬人捷運票 桂格5X用力玩超嗨「蔘」

2020-01-02 11:30聯合線上／ 鄭嘉蕙

圖／桂格 提供
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2020跨年夜在哪慶祝呀？今年信義區街頭舉辦「桂格5X人蔘送萬人回家，與你一路嗨蔘到2020年」活動，跨年當天供應一萬份「5X人蔘濃縮精華飲」試飲與捷運代幣，提供民眾滿滿精力盡情倒數狂歡，散場後貼心送民眾回家，很可以！同場加映推出限定版「2020年」造型眼鏡和5X特製加油棒也是人氣爆棚，短短時間索取一空！

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即開即飲超便利的桂格「5X人蔘濃縮精華飲」有5倍濃縮*就是給力！提供上班族隨時溫潤補氣、提振精神，滿足Y世代凡事講求便捷有效率的需求，無論是上班必備的精氣神、下班需要的續航力，5X人蔘濃縮精華飲一包搞定。

*桂格5X人蔘濃縮精華飲，為桂格人蔘滋補液之人蔘精華5倍濃縮

圖／桂格 提供
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水水們想要好氣色嗎?不要再靠美肌修圖騙人啦！桂格「5X蜜人蔘濃縮精華飲」專為水美眉設計，含有蜂蜜、紅棗不僅促進體內循環，更提升新陳代謝，由內而外的補充，讓水水們擁有紅潤好氣色；日夜加班的上班族最需要提升續航力，這時就要飲用「5X蟲草人蔘濃縮精華飲」，含有蟲草精華隨時補氣、提振精神，即開即飲的設計正是忙碌上班族平時養身保健的最佳選擇。

圖／桂格 提供
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迎來2020年新的一年，5X人蔘濃縮精華飲系列會是大家堅強的補給後盾，帶領大家度過充滿元氣的一整年！以「Work hard，Play hard」的精神態度為使命持續向前行！

2020新年促銷活動資訊：
桂格5X人蔘濃縮精華、5X蜜人蔘濃縮精華飲凡是購買18入禮盒任兩件享有優惠促銷價

圖／桂格 提供
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*實際活動以各賣場DM資訊為準

•全聯春節福袋：限量11萬包，內含折價券30元 (優惠好康至2020/3/5)，詳情請參閱全聯DM
•「5X人蔘濃縮精華飲」全新上市→ http://bit.ly/2QqqP0n
•「5X人蔘濃縮精華飲」嚐鮮購買→ http://bit.ly/2ZDefPy

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