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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

男女對醫美看法大不同 醫師籲專業諮詢最重要

2020-01-02 10:23聯合報 記者許玉娟／即時報導

每個人都擁有對美的渴望，根據「超認真調查局」進行的街訪，女生們對於自己的鼻子是否高挺、眼袋與眼型、身材等最在意，也有受訪者本身就有在做微整形；相較之下，男生對自己的滿意程度比較高。

本次有不少情侶檔受訪，有人說父母同意整眼袋、但男友不贊成，原因很甜蜜：「因為在我眼裡，她沒有什麼需要花錢去改善的問題」；也有男生不介意女朋友做醫美整形，或覺得微整形即可，擔心大動作的整形對身體不好。

林立人醫師表示，醫美在衛福部的定義是「美容醫學」，涵蓋幾乎所有的項目，整形是包含在醫學美容中的一部分，整形的定義就是透過手術把皮膚打開、縫合，其他的就列為微整形，也就是微侵入式的治療，像是針劑類；植髮也包含在醫美之內。

女生對外表的要求更高，就連另一半也不放過。林立人醫師指出，做醫美的男生中幾乎10個有9個都是被女朋友或太太帶來，常做的項目包括雷射、去斑和植髮，尤其頭髮的稀疏或茂盛會讓年紀看起來相差至少10歲以上，林立人醫師自己也坦承做過一次植髮。

追求美麗的渴望無罪，但必須事先做好功課。林立人醫師建議除了可先上網搜尋相關資訊外，最重要的是一定要到醫院或診所尋求專業醫師的諮詢與溝通才有保障。

林立人醫師建議事前一定要到醫院或診所尋求專業醫師的諮詢與溝通。記者許玉娟/攝影
林立人醫師建議事前一定要到醫院或診所尋求專業醫師的諮詢與溝通。記者許玉娟/攝影
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「超認真調查局」街訪民眾對醫美的看法。記者許玉娟/攝影
「超認真調查局」街訪民眾對醫美的看法。記者許玉娟/攝影
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整形醫師醫美

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