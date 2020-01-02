男女對醫美看法大不同 醫師籲專業諮詢最重要

每個人都擁有對美的渴望，根據「超認真調查局」進行的街訪，女生們對於自己的鼻子是否高挺、眼袋與眼型、身材等最在意，也有受訪者本身就有在做微整形；相較之下，男生對自己的滿意程度比較高。

本次有不少情侶檔受訪，有人說父母同意整眼袋、但男友不贊成，原因很甜蜜：「因為在我眼裡，她沒有什麼需要花錢去改善的問題」；也有男生不介意女朋友做醫美整形，或覺得微整形即可，擔心大動作的整形對身體不好。

林立人醫師表示，醫美在衛福部的定義是「美容醫學」，涵蓋幾乎所有的項目，整形是包含在醫學美容中的一部分，整形的定義就是透過手術把皮膚打開、縫合，其他的就列為微整形，也就是微侵入式的治療，像是針劑類；植髮也包含在醫美之內。

女生對外表的要求更高，就連另一半也不放過。林立人醫師指出，做醫美的男生中幾乎10個有9個都是被女朋友或太太帶來，常做的項目包括雷射、去斑和植髮，尤其頭髮的稀疏或茂盛會讓年紀看起來相差至少10歲以上，林立人醫師自己也坦承做過一次植髮。