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彭啟明：投票日前三天轉涼 低溫掉到14-15度

2020-01-02 08:02聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天白天等陽光出來，除了北部、東北部雲量較多，回溫較慢，其他地方有陽光。中午高溫預計可到21-24度，未來幾天也將明顯回溫，會有五、六天以上較穩定的好天氣。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁說，這幾天大致是轉吹東北偏東風，東半部會因為地形，偶有地形雲系發展，有局部很零星的陣雨，其他各地都很穩定。溫度緩回溫，每天上升一點，幅度不會太大，下周日可能有波冷空氣南下，但影響短暫。

他指出，下一波變化時間點會在下周三、四，預期有波冷空氣南下，再轉為典型東北風的天氣。彭啟明說，溫度會比這幾天下滑，接近14-15度，有機會延續到下周末，且北、東部水氣略多。因此下周末投票日前和這幾天晴朗回溫相比，有點落差，有點涼但不算太冷。

中央氣象局說，今白天以後冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫略有回升。北部及東北部可以回升到20度至23度，中南部及花東地區約24、25度。由於水氣較減少，只有迎風面東半部地區有零星降雨。

氣象局提醒，周六、下周日（４日、５日）水氣稍增多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。下周三（８日）東北季風再增強，北台灣再轉涼；天氣方面，北部東半部雲量再增多並有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴。而9日至11日東北季風影響，北臺灣持偏涼。

下周三東北季風再增強，北台灣再轉涼。本報資料照片
下周三東北季風再增強，北台灣再轉涼。本報資料照片
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彭啟明氣象局

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