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吳德榮：下周三冷空氣南下 有模擬達大陸冷氣團

2020-01-02 07:48聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨冷空氣雖減弱，但輻射冷卻效應及地勢因素，仍帶來較低的氣溫。預期今起到周六氣溫持續回升，下周三有一波較強冷空氣南下，歐洲模式模擬強度達大陸冷氣團

吳德榮說，最新（1日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來六天無明顯冷空氣南下。今天至周六各地晴時多雲，氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。下周周日有一小股東北風，影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，對其他各地無影響。下周一、二東北風就減弱了，氣溫再升。

他指出，下周三的模式模擬顯示，有一波冷空氣南下，北台灣轉「濕冷」，其他地區氣溫也會下降。歐洲模式的模擬強度達大陸冷氣團，美國（GFS）模式的模擬強度則仍為東北季風，由於是第7天的模式模擬，皆有不確定性，需持續觀察。

中央氣象局說，今晨持續受冷氣團影響，各地低溫普遍在13至16度。白天以後冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫略有回升。

北部及東北部可以回升到20度至23度，中南部及花東地區約24、25度。由於水氣較減少，只有迎風面東半部地區有零星降雨，中南部清晨至上午仍易有局部霧發生，行車用路請留意能見度變化。

氣象局提醒，周六、下周日（４日、５日）水氣稍增多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。下周三（８日）東北季風再增強，北台灣再轉涼；天氣方面，北部東半部雲量再增多並有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴。而9日至11日東北季風影響，北台灣持偏涼。

未來六天無明顯冷空氣南下，今天至周六各地晴時多雲，氣溫續回升。本報資料照片
未來六天無明顯冷空氣南下，今天至周六各地晴時多雲，氣溫續回升。本報資料照片
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冷氣團吳德榮氣象局

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