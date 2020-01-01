百貨禁用免洗餐具上路首日 全台102家僅新北2家違規

今年元旦起，全台8縣市百貨公司及購物中心、2縣市量販店，內用不得提供一次性免洗餐具，今天正式上路，各地稽查102家業者，僅新北市2件違規提供紙杯跟免洗筷。但實際走訪百貨公司最密集的台北市，仍有少數業者提供紙杯，且連鎖速食店、超商即使位於百貨公司也不必納管，成了漏網之魚。

一家位於台北市百貨公司地下街的餐廳店員表示，長年以來內用都是提供可重複使用的餐具，且大部分百貨公司裡的餐廳都這樣做，因此新政策實施不會有太大影響。

用餐的林小姐說，禁止百貨公司餐廳使用一次性餐具，可減少製造很多垃圾，消費者也不會有太大不便，但希望督促業者將餐具清洗乾淨，避免出現衛生問題。

環保署去年修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，地方政府可自行納管轄下百貨公司、購物中心、量販店的餐飲店家，內用禁止使用免洗餐具。許多縣市響應，但各地實施期程不一，連同縣市的百貨公司、購物中心跟量販店上路時間也不同。

今年元旦起百貨公司、購物中心禁用免洗餐具的縣市，有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣。高雄市3月1日、新竹市5月1日、基隆市7月1日實施。

至於量販店，宜蘭縣、花蓮縣今年元旦上路，台北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市5月1日，彰化縣及基隆市7月1日實施。

部分縣市環保局今天突襲稽查，環保署統計，全台共查100家百貨公司、購物中心，還有2家量販店。僅新北市發現兩家違規，分別是林口三井OUTLET餐廳內用提供紙杯，蘆洲徐匯廣場餐廳提供免洗筷，可依廢棄物清理法罰1千2百元至6千元。

台北市全台百貨公司密度最高，今稽查雖零違規，不過現場實際查訪，仍有少數餐廳提供消費者喝水的紙杯。許多知名飲料店、咖啡店內用也用紙杯，因為民眾若點外帶但最後內用也是無法可管。