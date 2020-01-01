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流感疫苗B流病毒株「0吻合」 醫鼓勵繼續接種多戴口罩

2020-01-01 19:25聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

今年公費流感疫苗開打一波三折，因世衛選株公告時間延後，讓我國創下史上最晚開打紀錄，今起公費對象終於全體開放接種，但卻傳出今年公費及自費流感疫苗中B流病毒株，與目前社區B型流感病毒完全不同。對此，專家仍鼓勵接種，只要再加上勤洗手、戴口罩，就能達到足夠保護力。

流感正值流行期，據監測資料顯示，近期社區主要流行病毒仍為A型流感H1N1，但近1周輕症檢出B型流感有逐漸上升趨勢，第51周流感快訊甚至發現，今年世界衛生組織選擇的流感疫苗B型維多利亞系克羅拉多珠，與目前社區中流行的維多利亞系病毒株吻合度為0％。

對此，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，實驗室測試疫苗株吻合度是採用雪貂血，與人類血液結果仍有差別，再加上疫苗中的克羅拉多珠本就是維多利亞系，仍可交叉保護，評估仍具6至7成保護力。他更引用美國CDC去年10月報告，指出即使雪貂血反應吻合度為零，但人體注射疫苗仍可有反應。

據疾管署監測資料，目前仍以A型流感為主，約占85％，B型流感仍為少數占15％，台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，今年疫苗A型流感病毒株高度吻合，鼓勵民眾踴躍接種疫苗，坦言不吻合就是會造成疫苗預防B型流感效果變差，建議民眾額外接種肺炎鏈球菌疫苗，降低併發肺炎重症風險。

黃立民提醒，不可忽視勤洗手、戴口罩等傳統防疫方式有效性，注重個人衛生就能降低感染風險。當發現出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀，就應及早就醫，使用公費流感抗病毒藥劑，不只能提早緩解症狀、減少重症機率，同時可降低傳播風險，並落實生病在家休息，以免造成疫情。

疾管署統計，截至12月31日已打351萬劑，尚餘約199萬劑公費流感疫苗，明天將再配送54萬劑，本年度604萬劑公費流感疫苗就全數配送完畢。換句話說，第三階段開打後，起碼還有250多萬劑疫苗可供接種。莊人祥籲民眾及早接種，才能在農曆春節流行高峰期前取得足夠保護力。

第三階段公費流感疫苗今天開打。本報資料照片
第三階段公費流感疫苗今天開打。本報資料照片
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流感疫苗肺炎台大醫院發燒衛福部

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