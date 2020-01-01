乾洗手、濕洗手、漂白水 都能殺冠狀病毒

中國爆發不明原因肺炎，全球高度關切檢驗結果，就怕是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再現。

SARS是由新型冠狀病毒引起，其實冠狀病毒不難殺死，國外醫學研究證實，酒精、乾洗手的預防感染效果相當不錯。疾病管制署提醒，防疫應以肥皂洗手為優先，可以去除的病毒種類眾多，如果真的不方便用水，才考慮用乾洗手，記得要充分搓揉至少30秒。

病毒有很多種，簡單可區分「有外套膜」、「無外套膜」，無套膜病毒包括腺病毒、輪狀病毒、諾羅病毒、腸病毒等，有套膜病毒包括B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、流感病毒和冠狀病毒等。有外套膜的病毒比較脆弱，酒精性乾洗手可以破壞外套膜而殺死病毒；但無套膜的病毒對環境抵抗力較強，要用肥皂洗手或漂白水擦拭才行。

國外研究曾測試多種常見的市售消毒劑，發現四種酒精為基礎的乾洗手凝膠、三種含氯的表面消毒劑，都可以有效消除對於SARS冠狀病毒，研究者結論指出，SARS算是頗容易去除的病毒。

如果是SARS確定病例所使用過的物品或場所，根據疾管署資料建議，消毒方式包括以70%酒精或1%漂白水擦拭病例常接觸的家俱或3C產品、以1%漂白水清洗冷氣濾網，若使用漂白水，擦完靜置15分鐘要再以清水擦拭或洗一遍。

病例使用過的馬桶則應以清潔劑及清水清潔馬桶座及握把後，再用 1%漂白水擦拭，作用15分鐘後清洗乾淨，馬桶內倒 入 20CC 漂白水，靜置 30 分鐘後沖掉。病例用過的棉被毛巾，則建議以攝氏70到80度熱水洗滌。餐具應以攝氏90度以上熱水煮沸1分鐘以上。

疾管署副署長莊人祥表示，目前台灣還沒有任何確定病例，還不需要用到上述繁複的消毒流程，建議民眾還是以肥皂洗手為優先，如果真的不方便用水，才改為乾洗手，用乾洗手務必要充分搓揉至少30秒。民眾進出公共場所經常會碰門把、手扶梯等物品，這些都是每天被許多人接觸過的，很可能藏有病毒或細菌，建議民眾到公共場所後，一定要洗手才能觸碰臉和口鼻，探病前後也要洗手，以避免感染。