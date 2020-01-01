懷孕婦女小心致痘痘常見藥致畸胎 食藥署要求加註警語

常用於治療痘痘的外用A酸因有致畸胎的疑慮，食藥署發函要求醫師開立藥物時須向病患說明，並同時請廠商變更藥品說明書和仿單，以免民眾誤用。

衛福部食藥署於12月中發函要求含retinoid類成分的外用劑型藥品因可能具致畸胎的風險，因此要求應於中文仿單起首處以粗體字加框警語刊載「懷孕」相關敘述，註明懷孕期間除非無其他替代藥品，且臨床效益大於風險時方可考慮使用；而育齡婦女使用期間應採行必要的避孕措施。

另外，含acitretin成分口服製劑藥品則可能出現精神異常的風險，則要求要在中文仿單加註「對有精神疾病及焦慮症病史的患者仍應特別注意」的刊載。

台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，兩種藥品皆為A酸，分為口服和外用劑型，通常口服劑型用來治療乾癬，外用劑型則常用於治療青春痘，有時也會用來治療乾癬。

蔡呈芳說，口服A酸的致畸胎風險明確，因此皮膚科使用上一直非常保守，若是病患使用這類藥物，會要求停藥兩年後才可懷孕；這項藥物必須別申請健保會給付，一般民眾無法自行購買使用。最近則有致精神異常風險的報告，因此被要求要加註警語，精神疾病患者要應心使用。

至於外用A酸，則是青春痘治療上常用的藥物，有處方用藥，也有指示用藥，民眾可自行在藥房取得。蔡呈芳表示，外用劑型主要是小範圍塗抹，畸胎風險較低，如治療乾癬而需大範圍塗抹，風險較高。因此不需特別要求使用藥物的婦女不可懷孕，但若是已經確定懷孕者，就會建議不要使用。

食藥署藥品組科長洪國登表示，雖然A酸的致畸胎風險主要仍在口服劑型，但歐盟2019年發佈相關安全警訊，且依據國內外相關資料進行整體性評估，因此國內決定跟進外用劑型也要求加註警語。

至於是否將指示用藥改為處方用藥，避免民眾用藥風險。蔡呈芳認為，青春痘非常普遍，很難要求每個民眾都經過醫師開立處方再拿藥，且小範圍塗抹的風險應不致於太過擔憂。洪國登表示，目前主要仍透過加註警語的方式，希望讓民眾在使用時能夠注意。