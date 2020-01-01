元旦擴大限用免洗餐具 首日稽查新北開出2張罰單

政府規定限用免洗餐具今天起增加百貨公司及購物中心，新北市環保局經過1天稽查，發現蘆洲徐匯廣場大港鐵板燒內用使用免洗筷，林口三井outlet的PAUL咖啡廳提供紙杯，都依規定開出罰單，最高可罰6千元。業者則表示是作業上的疏忽，會馬上改正。環保局也預告今年5月起，量販店業也將比照納入。

新北市境內有20家百貨公司、購物中心共458間餐飲業者，即日起不能提供塑膠類的杯、碗、盤、碟外，內用也不能提供各類材質的紙杯、紙碗、竹筷、塑膠湯匙、塑膠刀叉及攪拌棒等免洗餐具。環保局首日稽查，就查獲2家業者違規，依法現場告發，後續也將持續不定期巡查。一旦查獲違規可依次處分。

環保局表示，廢棄物源頭減量是國際趨勢，環保署去年8月8日公告「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，授權縣市政府考量限制對象營業規模、經營型態及所在區域等訂定實施時間，新北市當月23日召集轄內百貨公司業、購物中心及量販店業者會商，決定提報第一階段由百貨公司及購物中心開始實施、第二階段納入量販店業。

「去年12月已全面巡查輔導」環保局表示，今天稽查人員兵分8路，除開出2張罰單，板橋環球購物中心內餐飲業如聚火鍋、阿郎基等採用陶瓷或不鏽鋼餐具；林口環球購物中心內餐飲業內用另提供玻璃餐具，都符合規定。連鎖速食店摩斯漢堡雖非本次公告列管對象，但內用也改採可重複使用杯子，支持減廢。