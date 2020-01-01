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元旦擴大限用免洗餐具 首日稽查新北開出2張罰單

2020-01-01 16:44聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

政府規定限用免洗餐具今天起增加百貨公司及購物中心，新北市環保局經過1天稽查，發現蘆洲徐匯廣場大港鐵板燒內用使用免洗筷，林口三井outlet的PAUL咖啡廳提供紙杯，都依規定開出罰單，最高可罰6千元。業者則表示是作業上的疏忽，會馬上改正。環保局也預告今年5月起，量販店業也將比照納入。

新北市境內有20家百貨公司、購物中心共458間餐飲業者，即日起不能提供塑膠類的杯、碗、盤、碟外，內用也不能提供各類材質的紙杯、紙碗、竹筷、塑膠湯匙、塑膠刀叉及攪拌棒等免洗餐具。環保局首日稽查，就查獲2家業者違規，依法現場告發，後續也將持續不定期巡查。一旦查獲違規可依次處分。

環保局表示，廢棄物源頭減量是國際趨勢，環保署去年8月8日公告「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，授權縣市政府考量限制對象營業規模、經營型態及所在區域等訂定實施時間，新北市當月23日召集轄內百貨公司業、購物中心及量販店業者會商，決定提報第一階段由百貨公司及購物中心開始實施、第二階段納入量販店業。

「去年12月已全面巡查輔導」環保局表示，今天稽查人員兵分8路，除開出2張罰單，板橋環球購物中心內餐飲業如聚火鍋、阿郎基等採用陶瓷或不鏽鋼餐具；林口環球購物中心內餐飲業內用另提供玻璃餐具，都符合規定。連鎖速食店摩斯漢堡雖非本次公告列管對象，但內用也改採可重複使用杯子，支持減廢。

環保局表示，「新北Ucup」已用來取代路跑或園遊會等活動的一次性杯子，截至去年底出借5萬1958杯，堆起來相當於4.8座101大樓高度；環保局另在最容易產生一次性餐具的夜市及傳統市場推廣「不塑夜市」、「不塑市場」，協調業者當民眾自備環保餐具及環保購物袋，主動給優惠折價或加量福利。

新北市林口outlet裡面的PAUL咖啡廳違規提供內用者紙杯，已開出罰單。圖／環...
新北市林口outlet裡面的PAUL咖啡廳違規提供內用者紙杯，已開出罰單。圖／環保局提供
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新北市蘆洲徐匯廣場大港鐵板燒提供內用者免洗筷，環保局依法告發。圖／環保局提供
新北市蘆洲徐匯廣場大港鐵板燒提供內用者免洗筷，環保局依法告發。圖／環保局提供
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