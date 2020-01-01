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百人調查野外植物 特生中心一年累積1.4萬張照片

2020-01-01 16:03聯合報 記者吳姿賢／即時報導

海拔200至2100公尺山區拍攝到的異色獼猴桃。圖／特生中心提供（廖國藩拍攝）
海拔200至2100公尺山區拍攝到的異色獼猴桃。圖／特生中心提供（廖國藩拍攝）
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農委會特生中心2018年10月建立「植物調查及物候觀察」網站平台，民眾可「拍照打卡」上傳野外調查發現的植物，並提供調查日期、地點、初判植物名、影像和物候資料。目前社員達509人，上傳者有104人，在這104位社員的努力下，至今蒐集超過1萬4500筆資料、851種物種數。

「植物調查及物候觀察」平台特點是可快速大量蒐集野生植物分布及物候資料，上傳照片同步分享於臉書社團「台灣植物資料調查及植物物候觀察記錄團」，並由專家進行物種鑑定。特生中心說，2019年已將臉書社團的4萬5000筆匯入平台，結合特生中心的台灣生物多樣性平台系統、植物標本館系統，並連結多個資料庫影像網站，具備搜尋比對功能，讓使用者能得知物種名稱、描述、及其他的分布點。

目前平台上傳觀測紀錄的介面已更新，首頁可看到觀測紀錄數、物種數、資料貢獻者人數，還有地圖顯示資料分布，一目了然民眾貢獻的觀測資料分布在哪裡。另外新增功能可連結與其他社員互動的臉書社團、相關網站平台與資料後續應用等。

特生中心說，只要到「植物調查及物候觀察」網站，以E-mail或臉書帳號註冊就可以回報調查資料，成為「植物公民科學家」，未來希望可以繼續推出社會大眾都能參與的植物普查地圖（Plant Atlas Map）調查機制。

農委會

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