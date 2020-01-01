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影/昨轉頭離去讓黃敏惠掉淚 林佳龍：事後有再連絡

2020-01-01 15:45聯合報 記者卜敏正／即時報導

交通部長林佳龍今天到嘉義市，陪同立委候選人王美惠掃街輔選，針對昨天嘉義市長黃敏惠，向他爭取鐵路高架化中央全額負擔，他轉身離開黃敏惠忍不住掉淚，林佳龍強調，當時趕行程才離去，事後跟黃敏惠有再聯絡，兩人溝通良好沒有不愉快。

林佳龍表示，嘉義市鐵路立體化計畫已經有20年，他已聽到市民心聲也會全力協助，蔡總統上任後將地方配合款由95億元降到38億元 ，他知道這個經費對地方負擔很大，現在交通部會做通盤檢視，因為先前都是依照每個個案個別處理，各縣市政府配合款不太一致。

他說，嘉義市鐵路高架總經費238億元，嘉義市配合款38億，嘉義縣民雄段約134億元，地方配合款也達30幾億，嘉義市配合款相對比較少，但他認為不應只是如此。

林佳龍說，對於非六都、比較後面才開始做鐵路高架化的縣市，中央可考量一個減輕地方財政負擔辦法，交通部會繼續努力和協商，在嘉義市也做了努力。

他說，黃市長很心急，地方也很有共識，昨天因為鐵路高架化動土典禮他已經停留一個半小時，已經告一個段落，他也聽到大家的聲音，所以才趕下一行程離去，並沒有不愉快，事後雙方也有聯絡，黃市長也感受到他的善意。

林佳龍今天到嘉義市，陪立委候選人王美惠掃街拜票。記者卜敏正/攝影
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林佳龍今天到嘉義市，陪立委候選人王美惠掃街拜票。記者卜敏正/攝影
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林佳龍今天到嘉義市，陪立委候選人王美惠掃街拜票。記者卜敏正/攝影
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嘉義林佳龍鐵路高架化

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