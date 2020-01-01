花生之亂去年延燒到今年 雲林仍有花生未完成收購

為解決雲林花生價格，農委會承諾要在上月底前完成花生輔導收購，雲林縣議員黃文祥昨天接獲多位農民陳情未完成收購，縣長張麗善今天下午到水林鄉產地勘查，希望農委會持續花生保價收購，農糧署副署長蘇茂祥表示，目前僅少數農民因尚未採收及未曬乾無法收購，預計在1月中旬前採收乾燥完成，後續將持續輔導農民團體依市場機制並視花生品質收購。

黃文祥表示，他接獲多名花生農反映晚種的花生才剛採收，擔心曬乾後沒人收購，因此邀縣長張麗善到產地了解情況，並將農民心聲反映給中央知道。

張麗善表示，光是今天現場就有15名農戶的花生尚未收購，近日天氣變化，部分晚收的花生未完成乾燥，農民擔憂收購期限已過，未收購的花生何去何從。

她要求農委會延長保價收購，保障農民權益，也要縣府農業處盡快行文農委會，希望中央、地方一體，共同維持產銷管道，她也呼籲中央一定要提高花生進口關稅，保障農民的權益。

農糧署發布新聞稿表示，為穩定花生產地價格措施，輔導農民團體以每台斤40元以上收購達一定品質的花生，截至昨天農民團體已完成收購作業，累計媒合購貯3542戶，收購4900餘公噸花生。

蘇茂祥表示，在12月20日前少數完成登記尚未收購者，係因尚未採收及未曬乾完成，或暫無意願出售與因品質問題致議價未成，預計在1月中旬前可採收乾燥完成，後續將持續輔導農民團體依市場機制並視花生品質收購。

蘇茂祥表示，已陸續完成撥付約2.9億元花生貨款，並達9成農戶領到花生貨款，目前尚待撥付者是近日新增收購的農民，農糧署將持續輔導農民團體儘速撥付。